Прокуратура Екатеринбурга направила иск скандальному застройщику

Прокуратура Екатеринбурга подала иск в Арбитражный суд к застройщику «Астон»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
На месте спортивного комплекса застройщик планирует построить высотку Фото:

Прокуратура Свердловской области подала иск в Арбитражный суд к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области и застройщику «Астон», который ранее вместо обещанного спорткомплекса начал возведение многоквартирного дома «Астон. История». Информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре.

«Да, действительно иск подали. Но арбитражный суд пока не назначил дату рассмотрения дела, никаких данных тоже пока нет», — прокомментировала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Дата подачи иска — 19 июня. Надзорный орган требует признать недействительным договор купли-продажи земельного участка.

Ранее URA.RU уже рассказывало, что прокуратура взяла на контроль возведение высотки на пересечении улиц Советской и Уральской. Несмотря на то, что жители районов активно протестуют против застройки, рекламная кампания по продаже квартир в ЖК продолжается до сих пор.

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Прокуратура Свердловской области подала иск в Арбитражный суд к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области и застройщику «Астон», который ранее вместо обещанного спорткомплекса начал возведение многоквартирного дома «Астон. История». Информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре. «Да, действительно иск подали. Но арбитражный суд пока не назначил дату рассмотрения дела, никаких данных тоже пока нет», — прокомментировала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Дата подачи иска — 19 июня. Надзорный орган требует признать недействительным договор купли-продажи земельного участка. Ранее URA.RU уже рассказывало, что прокуратура взяла на контроль возведение высотки на пересечении улиц Советской и Уральской. Несмотря на то, что жители районов активно протестуют против застройки, рекламная кампания по продаже квартир в ЖК продолжается до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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