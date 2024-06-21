Прокуратура Екатеринбурга направила иск скандальному застройщику

Прокуратура Екатеринбурга подала иск в Арбитражный суд к застройщику «Астон»

21 июня 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

На месте спортивного комплекса застройщик планирует построить высотку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Свердловской области подала иск в Арбитражный суд к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области и застройщику «Астон», который ранее вместо обещанного спорткомплекса начал возведение многоквартирного дома «Астон. История». Информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре. «Да, действительно иск подали. Но арбитражный суд пока не назначил дату рассмотрения дела, никаких данных тоже пока нет», — прокомментировала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Дата подачи иска — 19 июня. Надзорный орган требует признать недействительным договор купли-продажи земельного участка. Ранее URA.RU уже рассказывало, что прокуратура взяла на контроль возведение высотки на пересечении улиц Советской и Уральской. Несмотря на то, что жители районов активно протестуют против застройки, рекламная кампания по продаже квартир в ЖК продолжается до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Свердловской области подала иск в Арбитражный суд к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области и застройщику «Астон», который ранее вместо обещанного спорткомплекса начал возведение многоквартирного дома «Астон. История». Информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре. «Да, действительно иск подали. Но арбитражный суд пока не назначил дату рассмотрения дела, никаких данных тоже пока нет», — прокомментировала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Дата подачи иска — 19 июня. Надзорный орган требует признать недействительным договор купли-продажи земельного участка. Ранее URA.RU уже рассказывало, что прокуратура взяла на контроль возведение высотки на пересечении улиц Советской и Уральской. Несмотря на то, что жители районов активно протестуют против застройки, рекламная кампания по продаже квартир в ЖК продолжается до сих пор.