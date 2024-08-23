Чем курганцы лакомились на гастрофестивале. Фото, видео

Курганцы лакомились на гастрофестивале сырком, шашлыком и пловом

24 августа 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Рыбными блюдами радовали кулинары горожан на фестивале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На гастрономическом фестивале «День сырка» в Кургане гости праздника попали в мир кулинарных грез и насладились не только рыбными блюдами, но и пловом, шашлыком, салатами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «На фестивале яблоку негде упасть, курганцы пробуют разные блюда из рыбы, тут же жарят шашлык и готовят плов. Аромат на свежем воздухе стоит невероятно вкусный и подзадоривает горожан на продолжение дегустации кулинарных изысков», — говорится в сообщении журналиста. По традиции шеф-повара курганских ресторанов приготовили около 200 килограммов сырка, национальные блюда из рыбы, в том числе, пирог с сырком по-кургански и пять тысяч порций зауральской ухи. Восторг у жителей вызвала жарка рыбы на большой сковороде — «Big Wok-сырок». Воздух на фестивале был пропитан ароматами рыбных блюд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для горожан приготовили сочный шашлык Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Телеведущий Антон Зайцев раздавал курганцам автографы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рассыпчатый плов оценили любители Восточной кухни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На гастрономическом фестивале «День сырка» в Кургане гости праздника попали в мир кулинарных грез и насладились не только рыбными блюдами, но и пловом, шашлыком, салатами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «На фестивале яблоку негде упасть, курганцы пробуют разные блюда из рыбы, тут же жарят шашлык и готовят плов. Аромат на свежем воздухе стоит невероятно вкусный и подзадоривает горожан на продолжение дегустации кулинарных изысков», — говорится в сообщении журналиста. По традиции шеф-повара курганских ресторанов приготовили около 200 килограммов сырка, национальные блюда из рыбы, в том числе, пирог с сырком по-кургански и пять тысяч порций зауральской ухи. Восторг у жителей вызвала жарка рыбы на большой сковороде — «Big Wok-сырок».