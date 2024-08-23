23 августа 2024

Чем курганцы лакомились на гастрофестивале. Фото, видео

Курганцы лакомились на гастрофестивале сырком, шашлыком и пловом
© Служба новостей «URA.RU»
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День Сырка. Курган
Рыбными блюдами радовали кулинары горожан на фестивале Фото:

На гастрономическом фестивале «День сырка» в Кургане гости праздника попали в мир кулинарных грез и насладились не только рыбными блюдами, но и пловом, шашлыком, салатами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На фестивале яблоку негде упасть, курганцы пробуют разные блюда из рыбы, тут же жарят шашлык и готовят плов. Аромат на свежем воздухе стоит невероятно вкусный и подзадоривает горожан на продолжение дегустации кулинарных изысков», — говорится в сообщении журналиста.

По традиции шеф-повара курганских ресторанов приготовили около 200 килограммов сырка, национальные блюда из рыбы, в том числе, пирог с сырком по-кургански и пять тысяч порций зауральской ухи. Восторг у жителей вызвала жарка рыбы на большой сковороде — «Big Wok-сырок».

День Сырка. Курган
Воздух на фестивале был пропитан ароматами рыбных блюд
Фото:
День Сырка. Курган
Для горожан приготовили сочный шашлык
Фото:
День Сырка. Курган
Телеведущий Антон Зайцев раздавал курганцам автографы
Фото:
День Сырка. Курган
Рассыпчатый плов оценили любители Восточной кухни
Фото:

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На гастрономическом фестивале «День сырка» в Кургане гости праздника попали в мир кулинарных грез и насладились не только рыбными блюдами, но и пловом, шашлыком, салатами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «На фестивале яблоку негде упасть, курганцы пробуют разные блюда из рыбы, тут же жарят шашлык и готовят плов. Аромат на свежем воздухе стоит невероятно вкусный и подзадоривает горожан на продолжение дегустации кулинарных изысков», — говорится в сообщении журналиста. По традиции шеф-повара курганских ресторанов приготовили около 200 килограммов сырка, национальные блюда из рыбы, в том числе, пирог с сырком по-кургански и пять тысяч порций зауральской ухи. Восторг у жителей вызвала жарка рыбы на большой сковороде — «Big Wok-сырок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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