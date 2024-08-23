Чем курганцы лакомились на гастрофестивале. Фото, видео

На гастрономическом фестивале «День сырка» в Кургане гости праздника попали в мир кулинарных грез и насладились не только рыбными блюдами, но и пловом, шашлыком, салатами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«На фестивале яблоку негде упасть, курганцы пробуют разные блюда из рыбы, тут же жарят шашлык и готовят плов. Аромат на свежем воздухе стоит невероятно вкусный и подзадоривает горожан на продолжение дегустации кулинарных изысков», — говорится в сообщении журналиста.
По традиции шеф-повара курганских ресторанов приготовили около 200 килограммов сырка, национальные блюда из рыбы, в том числе, пирог с сырком по-кургански и пять тысяч порций зауральской ухи. Восторг у жителей вызвала жарка рыбы на большой сковороде — «Big Wok-сырок».
Воздух на фестивале был пропитан ароматами рыбных блюд
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На гастрономическом фестивале «День сырка» в Кургане гости праздника попали в мир кулинарных грез и насладились не только рыбными блюдами, но и пловом, шашлыком, салатами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «На фестивале яблоку негде упасть, курганцы пробуют разные блюда из рыбы, тут же жарят шашлык и готовят плов. Аромат на свежем воздухе стоит невероятно вкусный и подзадоривает горожан на продолжение дегустации кулинарных изысков», — говорится в сообщении журналиста. По традиции шеф-повара курганских ресторанов приготовили около 200 килограммов сырка, национальные блюда из рыбы, в том числе, пирог с сырком по-кургански и пять тысяч порций зауральской ухи. Восторг у жителей вызвала жарка рыбы на большой сковороде — «Big Wok-сырок».