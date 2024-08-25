25 августа 2024

WSJ: задержание Павла Дурова вызвало новое обострение отношений России и Франции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дуров может стать ценным активом для западной разведки, считает WSJ
Дуров может стать ценным активом для западной разведки, считает WSJ Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Французский чиновник сообщил о новом обострении отношений между Россией и Францией из-за задержания основателя Telegram Павла Дурова. Его слова передает The Wall Street Journal и отмечает, что предприниматель является ценным активом для западных разведывательных служб.

«Французский чиновник сообщил, что задержание Дурова привело к новому обострению напряженности в отношениях с Москвой», — пишет WSJ, не называя имени спикера. По мнению газеты, западная разведка заинтересована в аресте Дурова, так как могла бы взломать зашифрованные сообщения мессенджера.

По словам французских чиновников, арест Дурова произошел на фоне жалоб президента Франции Эммануэля Макрона. Западный лидер считает, что его страна стала целью российских операций.

Ранее во Франции Дурова арестовали по прилете в аэропорт Ле Бурже. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике, за это предпринимателю грозит до 20 лет тюремного заключения, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Французский чиновник сообщил о новом обострении отношений между Россией и Францией из-за задержания основателя Telegram Павла Дурова. Его слова передает The Wall Street Journal и отмечает, что предприниматель является ценным активом для западных разведывательных служб. «Французский чиновник сообщил, что задержание Дурова привело к новому обострению напряженности в отношениях с Москвой», — пишет WSJ, не называя имени спикера. По мнению газеты, западная разведка заинтересована в аресте Дурова, так как могла бы взломать зашифрованные сообщения мессенджера. По словам французских чиновников, арест Дурова произошел на фоне жалоб президента Франции Эммануэля Макрона. Западный лидер считает, что его страна стала целью российских операций. Ранее во Франции Дурова арестовали по прилете в аэропорт Ле Бурже. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике, за это предпринимателю грозит до 20 лет тюремного заключения, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...