WSJ: задержание Павла Дурова вызвало новое обострение отношений России и Франции

Французский чиновник сообщил о новом обострении отношений между Россией и Францией из-за задержания основателя Telegram Павла Дурова. Его слова передает The Wall Street Journal и отмечает, что предприниматель является ценным активом для западных разведывательных служб.
«Французский чиновник сообщил, что задержание Дурова привело к новому обострению напряженности в отношениях с Москвой», — пишет WSJ, не называя имени спикера. По мнению газеты, западная разведка заинтересована в аресте Дурова, так как могла бы взломать зашифрованные сообщения мессенджера.
По словам французских чиновников, арест Дурова произошел на фоне жалоб президента Франции Эммануэля Макрона. Западный лидер считает, что его страна стала целью российских операций.
Ранее во Франции Дурова арестовали по прилете в аэропорт Ле Бурже. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике, за это предпринимателю грозит до 20 лет тюремного заключения, передает 360.ru.
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