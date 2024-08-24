24 августа 2024

Что известно об аресте Павла Дурова во Франции: основателю Telegram грозит 20 лет тюрьмы

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павлу Дурову обвиняют по нескольким статьям Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Власти страны выдали ордер на его арест. Гражданину четырех государств могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Что произошло

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции. Об этом вечером 24 августа сообщили местные СМИ.

«Глава мессенджера Telegram задержан в аэропорту Ле Бурже. Его задержали французские спецслужбы при выходе из частного самолета», — рассказал телеканал TF1 INFO. Запрос на розыск выдало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Ряд telegram-каналов утверждает, что Дуров знал про распоряжение о задержании, однако, по какой-то причине, все же прилетел во Францию. В Париже его борту пришлось делать дозаправку.

Файл
Павел Дуров прибыл во Францию 24 августа из Азербайджана
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В чем хотят обвинить

Ордер на арест Дурова выписан в связи с отказом сотрудничать с французскими правоохранительными органами. По данным телеканала TF1, задержание предпринимателя связано тем, что в стране осложняется борьба против наркоторговли, отмывания денег, преступлений против детей, мошенничества и других правонарушений. Возрастающую угрозу власти связывают с отсутствием модерации в Telegram.

Приложение Telegram. Екатеринбуг
На фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова курс его криптовалюты TON упал на 14%
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Какое срок грозит Дурову

Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции. О том, что он получил французское гражданство стало известно в 2021 году.

Согласно сообщениям следователей, Дуров будет помещен в СИЗО и предстанет перед судьей, где ему предъявят обвинения по нескольким статьям. 39-летнему бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

«Ввиду неисчислимого количества проступков и преступлений, в отношении которых он ничего не делает, чтобы модерировать или сотрудничать», — сообщил TF1 в прямом эфире, говоря о предпосылках к задержанию. По мнению французских властей, это делает предпринимателя соучастником множества преступлений.

Дуров все еще является гражданином России

В 2022 году году РБК сообщал, что российский заграничный паспорт Дурова «уже истек», он не посещает Россию и не имеет российских активов. По данным Forbes, основатель Telegram является гражданином еще трех стран помимо РФ — ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса.

По неподтвержденным данным, паспорт Эмиратов Дуров использует вместе с паспортом Франции для деловых поездок и путешествий. А документ Сент-Китса и Невиса был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России.

Файл
Основатель Telegram является гражданином четырех стран
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Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Власти страны выдали ордер на его арест. Гражданину четырех государств могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике. Что известно к этому часу — в материале URA.RU. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции. Об этом вечером 24 августа сообщили местные СМИ. «Глава мессенджера Telegram задержан в аэропорту Ле Бурже. Его задержали французские спецслужбы при выходе из частного самолета», — рассказал телеканал TF1 INFO. Запрос на розыск выдало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Ряд telegram-каналов утверждает, что Дуров знал про распоряжение о задержании, однако, по какой-то причине, все же прилетел во Францию. В Париже его борту пришлось делать дозаправку. Ордер на арест Дурова выписан в связи с отказом сотрудничать с французскими правоохранительными органами. По данным телеканала TF1, задержание предпринимателя связано тем, что в стране осложняется борьба против наркоторговли, отмывания денег, преступлений против детей, мошенничества и других правонарушений. Возрастающую угрозу власти связывают с отсутствием модерации в Telegram. Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции. О том, что он получил французское гражданство стало известно в 2021 году. Согласно сообщениям следователей, Дуров будет помещен в СИЗО и предстанет перед судьей, где ему предъявят обвинения по нескольким статьям. 39-летнему бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. «Ввиду неисчислимого количества проступков и преступлений, в отношении которых он ничего не делает, чтобы модерировать или сотрудничать», — сообщил TF1 в прямом эфире, говоря о предпосылках к задержанию. По мнению французских властей, это делает предпринимателя соучастником множества преступлений. В 2022 году году РБК сообщал, что российский заграничный паспорт Дурова «уже истек», он не посещает Россию и не имеет российских активов. По данным Forbes, основатель Telegram является гражданином еще трех стран помимо РФ — ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. По неподтвержденным данным, паспорт Эмиратов Дуров использует вместе с паспортом Франции для деловых поездок и путешествий. А документ Сент-Китса и Невиса был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России.
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