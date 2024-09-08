Действующий губернатор Сахалина лидирует на выборах

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Выборы 2021. пятница 17 сентября. Пермь, выборы, урна для голосования
ЦИК обработал 50,13% голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Действующий глава Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах губернатора. По данным ЦИК, он набрал 80,76% голосов избирателей после обработки более половины протоколов.

«Лимаренко (Единая Россия) — 80,76% голосов после обработки 50,13% протоколов», — свидетельствуют данные онлайн-табло. Второе место занимает коммунист Павел Ашихмин — 7,55%, далее идут Роман Венедеев (Новые люди) 6,91% и справедливоросс Вадим Полицинский — 2,30%.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и голосование за кандидатов в Госдуму. На дистанционном голосовании в России явка россиян составила 88%.

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Действующий глава Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах губернатора. По данным ЦИК, он набрал 80,76% голосов избирателей после обработки более половины протоколов. «Лимаренко (Единая Россия) — 80,76% голосов после обработки 50,13% протоколов», — свидетельствуют данные онлайн-табло. Второе место занимает коммунист Павел Ашихмин — 7,55%, далее идут Роман Венедеев (Новые люди) 6,91% и справедливоросс Вадим Полицинский — 2,30%. С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и голосование за кандидатов в Госдуму. На дистанционном голосовании в России явка россиян составила 88%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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