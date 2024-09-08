Действующий губернатор Сахалина лидирует на выборах

Действующий глава Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах губернатора. По данным ЦИК, он набрал 80,76% голосов избирателей после обработки более половины протоколов.
«Лимаренко (Единая Россия) — 80,76% голосов после обработки 50,13% протоколов», — свидетельствуют данные онлайн-табло. Второе место занимает коммунист Павел Ашихмин — 7,55%, далее идут Роман Венедеев (Новые люди) 6,91% и справедливоросс Вадим Полицинский — 2,30%.
С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и голосование за кандидатов в Госдуму. На дистанционном голосовании в России явка россиян составила 88%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.