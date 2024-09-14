Заболевшая раком британка рассказала, какой неприметный сигнал организма пропустили врачи

Mirror: у британки пневмония переросла в рак
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Врачи не оказали должного внимания признакам пневмонии у Мелани, сообщает издание Mirror
Врачи не оказали должного внимания признакам пневмонии у Мелани, сообщает издание Mirror Фото:

Британка Мелани, заболевшая раком, рассказала о неприметном сигнале своего организма, который врачи не заметили. Она неоднократно обращалась в больницу с пневмонией, прежде чем ей поставили диагноз дефицита альфа-1-антитрипсина (ААТ) — это наследственное заболевание, при котором развиваются поражения легких, печени и сосудов.

«Мелани несколько раз попадала в больницу с пневмонией, прежде чем ей поставили диагноз дефицита альфа-1-антитрипсина», — говорится в материале британского таблоида Mirror. Там добавили, что Мелани страдает от генетического заболевания, которое приводит к повреждению легких и печени, в том числе к развитию опухолей в этих органах.

Наличие этой болезни увеличивает риск хронических заболеваний, таких как эмфизема. В настоящее время ее легкие функционируют только на 25%, а дистония усугубляет ее состояние, заключили в материале.

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Британка Мелани, заболевшая раком, рассказала о неприметном сигнале своего организма, который врачи не заметили. Она неоднократно обращалась в больницу с пневмонией, прежде чем ей поставили диагноз дефицита альфа-1-антитрипсина (ААТ) — это наследственное заболевание, при котором развиваются поражения легких, печени и сосудов. «Мелани несколько раз попадала в больницу с пневмонией, прежде чем ей поставили диагноз дефицита альфа-1-антитрипсина», — говорится в материале британского таблоида Mirror. Там добавили, что Мелани страдает от генетического заболевания, которое приводит к повреждению легких и печени, в том числе к развитию опухолей в этих органах. Наличие этой болезни увеличивает риск хронических заболеваний, таких как эмфизема. В настоящее время ее легкие функционируют только на 25%, а дистония усугубляет ее состояние, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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