Заболевшая раком британка рассказала, какой неприметный сигнал организма пропустили врачи

Британка Мелани, заболевшая раком, рассказала о неприметном сигнале своего организма, который врачи не заметили. Она неоднократно обращалась в больницу с пневмонией, прежде чем ей поставили диагноз дефицита альфа-1-антитрипсина (ААТ) — это наследственное заболевание, при котором развиваются поражения легких, печени и сосудов.
«Мелани несколько раз попадала в больницу с пневмонией, прежде чем ей поставили диагноз дефицита альфа-1-антитрипсина», — говорится в материале британского таблоида Mirror. Там добавили, что Мелани страдает от генетического заболевания, которое приводит к повреждению легких и печени, в том числе к развитию опухолей в этих органах.
Наличие этой болезни увеличивает риск хронических заболеваний, таких как эмфизема. В настоящее время ее легкие функционируют только на 25%, а дистония усугубляет ее состояние, заключили в материале.
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