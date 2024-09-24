Как снизить риск инсульта

Кардиолог Бирюкова: снизить риск инсульта помогут спорт и правильный рацион

24 сентября 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

К повышению риска развития инсульта приводит употребление соли в больших количествах и малоподвижный образ жизни, заявила Анна Бирюкова Фото: Илья Московец © URA.RU Для снижения риска инсульта нужно соблюдать определенную диету, исключив из рациона продукты с насыщенными жирами и большое количество соли. Также нужно придерживаться активного образа жизни, особенно для пожилых людей. Так, можно заниматься скандинавской ходьбой и плаванием, сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова. «Конечно, очень важен и рацион, который должен быть сбалансированным и полезным. В особенности, стоит ограничить продукты с содержанием насыщенных жиров, заменив их на те, которые богаты ненасыщенными жирами: красная рыба, авокадо, орехи, растительные масла», — заявила Бирюкова. Ее слова передает «Известия». Также нужно употреблять в пищу достаточное количество клетчатки и такие крупы, как кускус, гречка, булгур и дикий рис — они полезны для углеводного и жирового обмена. При этом следует контролировать потребление соли, особенно для людей с гипертонией. Анна Бирюкова объяснила, что инсульт бывает ишемический и геморрагический. При ишемическом инсульте нарушается поступление крови к мозгу, а при геморрагическом происходит кровоизлияние в ткань мозга. Некоторые факторы риска, такие как пол, генетика и возраст, не поддаются контролю, однако многие другие можно и нужно корректировать. Для снижения риска инсульта специалист рекомендует вести активный образ жизни, особенно в пожилом возрасте. Подходящими видами активности являются умеренные нагрузки, такие как прогулки, скандинавская ходьба и плавание. Кардиолог отмечает, что у пожилых людей часто встречается мерцательная аритмия, которая может привести к тромбообразованию и ишемическому инсульту. В таких случаях требуется незамедлительное лечение и возможное назначение антикоагулянтов для предотвращения тромбообразования. Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин сообщил, что сочетание кофе и сигарет может привести к спамам сосудов и ускоренному сердцебиению. В результате это может привести к повышению риска инсульта и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, передает MK.RU. Кроме того, чтобы снизить нагрузку на сердце при перегреве и в жарких помещениях, нужно включить в рацион продукты, которые снижают нагрузку на сердце: икра, специи, печень, ягоды и сезонные фрукты, заявила врач-терапевт, нутрициолог София Соколова. По ее словам, следует есть блюда в небольших порциях и отказаться от наваристых супов, передает VSE42.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для снижения риска инсульта нужно соблюдать определенную диету, исключив из рациона продукты с насыщенными жирами и большое количество соли. Также нужно придерживаться активного образа жизни, особенно для пожилых людей. Так, можно заниматься скандинавской ходьбой и плаванием, сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова. «Конечно, очень важен и рацион, который должен быть сбалансированным и полезным. В особенности, стоит ограничить продукты с содержанием насыщенных жиров, заменив их на те, которые богаты ненасыщенными жирами: красная рыба, авокадо, орехи, растительные масла», — заявила Бирюкова. Ее слова передает «Известия». Также нужно употреблять в пищу достаточное количество клетчатки и такие крупы, как кускус, гречка, булгур и дикий рис — они полезны для углеводного и жирового обмена. При этом следует контролировать потребление соли, особенно для людей с гипертонией. Анна Бирюкова объяснила, что инсульт бывает ишемический и геморрагический. При ишемическом инсульте нарушается поступление крови к мозгу, а при геморрагическом происходит кровоизлияние в ткань мозга. Некоторые факторы риска, такие как пол, генетика и возраст, не поддаются контролю, однако многие другие можно и нужно корректировать. Для снижения риска инсульта специалист рекомендует вести активный образ жизни, особенно в пожилом возрасте. Подходящими видами активности являются умеренные нагрузки, такие как прогулки, скандинавская ходьба и плавание. Кардиолог отмечает, что у пожилых людей часто встречается мерцательная аритмия, которая может привести к тромбообразованию и ишемическому инсульту. В таких случаях требуется незамедлительное лечение и возможное назначение антикоагулянтов для предотвращения тромбообразования. Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин сообщил, что сочетание кофе и сигарет может привести к спамам сосудов и ускоренному сердцебиению. В результате это может привести к повышению риска инсульта и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, передает MK.RU. Кроме того, чтобы снизить нагрузку на сердце при перегреве и в жарких помещениях, нужно включить в рацион продукты, которые снижают нагрузку на сердце: икра, специи, печень, ягоды и сезонные фрукты, заявила врач-терапевт, нутрициолог София Соколова. По ее словам, следует есть блюда в небольших порциях и отказаться от наваристых супов, передает VSE42.RU.