Задержан главный следователь Таганрога

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Руслан Багмут был задержан силовиками Фото:

Задержан глава следственного комитета России по Таганрогу Руслан Багмут. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Руководитель следственного отдела по Таганрогу СУ СК по Ростовской области Руслан Багмут задержан силовиками», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, его подозревают в получении крупной взятки.

Ранее в Ростове-на-Дону суд арестовал замминистра по физической культуре и спорту региона Светлану Гадарову, пишет RT. По информации суда, она в конце 2023 года в своем рабочем кабинете взяла взятку в размере около 80 тысяч рублей.

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Задержан глава следственного комитета России по Таганрогу Руслан Багмут. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Руководитель следственного отдела по Таганрогу СУ СК по Ростовской области Руслан Багмут задержан силовиками», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, его подозревают в получении крупной взятки. Ранее в Ростове-на-Дону суд арестовал замминистра по физической культуре и спорту региона Светлану Гадарову, пишет RT. По информации суда, она в конце 2023 года в своем рабочем кабинете взяла взятку в размере около 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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