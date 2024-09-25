Задержан главный следователь Таганрога

Руслан Багмут был задержан силовиками
Задержан глава следственного комитета России по Таганрогу Руслан Багмут. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Руководитель следственного отдела по Таганрогу СУ СК по Ростовской области Руслан Багмут задержан силовиками», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, его подозревают в получении крупной взятки.
Ранее в Ростове-на-Дону суд арестовал замминистра по физической культуре и спорту региона Светлану Гадарову, пишет RT. По информации суда, она в конце 2023 года в своем рабочем кабинете взяла взятку в размере около 80 тысяч рублей.
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