Арина Шиповница отмечается 1 октября: что категорически нельзя делать в этот день

В народном календаре 1 октября отмечается Аринин день

01 октября 2024 в 05:49 Размер текста - 17 +

В старину люди старались собирать в этот день много шиповника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В народном календаре 1 октября отмечается Аринин день, более известный как Арина Шиповница. День связан с почитанием памяти святых Арины и Софии. Что категорически нельзя делать 1 октября и какие приметы существуют в этот день — в материале на URA.RU. История и традиции праздника 1 октября православная церковь вспоминает двух мучениц — Софию и Ирину. Они жили в Египте в третьем веке и были подвержены истязаниям за исповедание христианства. Женщины несли Благую весть жителям Египта. Сила молитв, благочестивая жизнь праведниц, согласно легенде, творили чудеса. Позднее мощи мучениц перенесли в Константинополь. На Руси имя Ирина превратилось в Арина, также получило приставку Шиповница из-за традиции собирать с 1 октября шиповник. Считалось, что полезные свойства плоды кустарника обретают лишь со дня Арины Шиповницы. Что можно делать 1 октября В старину люди старались собирать в этот день много шиповника. Ягода символизировала силу и здоровье. Из шиповника делали кисель или варенье, а также настои, отвары и чаи. Напиток помогает при простуде, болезнях кишечника. Также шиповник использовали для создания оберегов. С 1 октября можно заниматься заготовкой дров. Важно в этот день помогать нуждающимся и совершать добрые дела, время лучше провести с семьей и близкими. Также стоит отдохнуть на природе. Сегодня стоит провести больше времени с семьей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Что категорически нельзя делать 1 октября Шиповник сегодня нельзя срывать голыми руками — это может привести к болезням или неприятностям. Лучше на руки надеть перчатки. Не стоит употреблять в пищу блюда из шиповника, если их приготовил человек, испытывающий негативные эмоции. Такое блюдо может передать негатив тому, кто его употребляет. 1 октября не стоит приглашать к себе домой гостей. Но и проводить день в одиночестве тоже не стоит — это может привлечь неудачи. На Арину Шиповницу нельзя жаловаться на жизнь и говорить о проблемах. Также не стоит начинать новые проекты и выносить мусор из дома — обе приметы приведут к финансовым потерям. Желтые листья на березе обещают теплую зиму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приметы на 1 октября Если получилось собрать много шиповника, то зима обещает быть холодной и снежной. Если листья на березе пожелтели, но остаются на ветвях — ждите теплую зиму. Если на Аринин день идет дождь, то вся осень будет дождливой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В народном календаре 1 октября отмечается Аринин день, более известный как Арина Шиповница. День связан с почитанием памяти святых Арины и Софии. Что категорически нельзя делать 1 октября и какие приметы существуют в этот день — в материале на URA.RU. 1 октября православная церковь вспоминает двух мучениц — Софию и Ирину. Они жили в Египте в третьем веке и были подвержены истязаниям за исповедание христианства. Женщины несли Благую весть жителям Египта. Сила молитв, благочестивая жизнь праведниц, согласно легенде, творили чудеса. Позднее мощи мучениц перенесли в Константинополь. На Руси имя Ирина превратилось в Арина, также получило приставку Шиповница из-за традиции собирать с 1 октября шиповник. Считалось, что полезные свойства плоды кустарника обретают лишь со дня Арины Шиповницы. В старину люди старались собирать в этот день много шиповника. Ягода символизировала силу и здоровье. Из шиповника делали кисель или варенье, а также настои, отвары и чаи. Напиток помогает при простуде, болезнях кишечника. Также шиповник использовали для создания оберегов. С 1 октября можно заниматься заготовкой дров. Важно в этот день помогать нуждающимся и совершать добрые дела, время лучше провести с семьей и близкими. Также стоит отдохнуть на природе. Шиповник сегодня нельзя срывать голыми руками — это может привести к болезням или неприятностям. Лучше на руки надеть перчатки. Не стоит употреблять в пищу блюда из шиповника, если их приготовил человек, испытывающий негативные эмоции. Такое блюдо может передать негатив тому, кто его употребляет. 1 октября не стоит приглашать к себе домой гостей. Но и проводить день в одиночестве тоже не стоит — это может привлечь неудачи. На Арину Шиповницу нельзя жаловаться на жизнь и говорить о проблемах. Также не стоит начинать новые проекты и выносить мусор из дома — обе приметы приведут к финансовым потерям. Если получилось собрать много шиповника, то зима обещает быть холодной и снежной. Если листья на березе пожелтели, но остаются на ветвях — ждите теплую зиму. Если на Аринин день идет дождь, то вся осень будет дождливой.