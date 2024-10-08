Жители пермского поселка, где с лета нет воды, пожаловались на холодные батареи

08 октября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Проблемы с подачей тепла в дома павловчан возникли из-за ремонта теплосетей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В поселке Павловский Пермского края, где все лето нет горячей воды, возникли проблемы с подачей тепла. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказала одна из жительниц поселка. По ее словам, отопление в домах начали включать 8 октября «со значительным опозданием». Из-за этого детские сады и школа не работали. «У нас до сегодняшнего дня не работала школа, дети не учились. Не работали детские сады, поскольку холодно. Мы каждый год бьемся с коммунальщиками из-за проблем с отоплением и горячей водой — ничего не меняется», — рассказала читательница URA.RU. Женщина пояснила, что горячая вода в поселке исчезает из крана, как только заканчивается отопительный сезон. Глава Очерского округа Алексей Солодников в беседе с URA.RU рассказал, что котельные уже начали подавать тепло в дома и соцучреждения в Павловском. Он объяснил, что проблемы на теплосетях вскрылись летом во время опрессовок. Новость по теме В Пермском крае прокуратура заинтересовалась поселком, который с лета сидит без воды «Этим летом, когда мы проводили опрессовку труб, то обнаружили на теплосетях утечки сразу в нескольких микрорайонах поселка, начали устранять. Но из-за большого объема работ не успели к началу отопительного сезона. Сейчас мы полностью все изношенные сети заменили, аварийные работы закончили и сегодня компания «Тим-Сервис запустила котельную. Тепло в домах жителей поселка подано», — объяснил Солодников. По словам чиновника, в 2025 году власти округа намерены заключить договор на капитальный ремонт теплосетей в Павловском. На эти цели из бюджета выделено порядка 17 млн рублей. Также Солодников объяснил, почему этим летом в поселке возникли проблемы с холодной водой. Он метил, что власти проводят капитальный ремонт на сетях холодного водоснабжения, который запланировали еще в 2023 году. Однако подрядчик, московская компания «Файко», так и не приступила к работам. Властям пришлось искать нового исполнителя из-за чего сроки проведения ремонта сдвинулись. Кроме того, отметил чиновник, для проведения работ пришлось перекрыть воду «сразу в нескольких микрорайонах». «Мы понимаем, что такой объем работ создает дополнительные неудобства для жителей, но отключать от воды отдельные улицы невозможно. В поселке организован подвоз воды, жители Павловского оповещены об этом через соцсети. В перспективе, думаю, будем планировать перекрытия по одной-две улицы в течение сезона чтобы не создавать неудобства для людей», — сказал Солодников. По его словам, все работы планируется завершить до конца октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Павловский Пермского края, где все лето нет горячей воды, возникли проблемы с подачей тепла. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказала одна из жительниц поселка. По ее словам, отопление в домах начали включать 8 октября «со значительным опозданием». Из-за этого детские сады и школа не работали. «У нас до сегодняшнего дня не работала школа, дети не учились. Не работали детские сады, поскольку холодно. Мы каждый год бьемся с коммунальщиками из-за проблем с отоплением и горячей водой — ничего не меняется», — рассказала читательница URA.RU. Женщина пояснила, что горячая вода в поселке исчезает из крана, как только заканчивается отопительный сезон. Глава Очерского округа Алексей Солодников в беседе с URA.RU рассказал, что котельные уже начали подавать тепло в дома и соцучреждения в Павловском. Он объяснил, что проблемы на теплосетях вскрылись летом во время опрессовок. «Этим летом, когда мы проводили опрессовку труб, то обнаружили на теплосетях утечки сразу в нескольких микрорайонах поселка, начали устранять. Но из-за большого объема работ не успели к началу отопительного сезона. Сейчас мы полностью все изношенные сети заменили, аварийные работы закончили и сегодня компания «Тим-Сервис запустила котельную. Тепло в домах жителей поселка подано», — объяснил Солодников. По словам чиновника, в 2025 году власти округа намерены заключить договор на капитальный ремонт теплосетей в Павловском. На эти цели из бюджета выделено порядка 17 млн рублей. Также Солодников объяснил, почему этим летом в поселке возникли проблемы с холодной водой. Он метил, что власти проводят капитальный ремонт на сетях холодного водоснабжения, который запланировали еще в 2023 году. Однако подрядчик, московская компания «Файко», так и не приступила к работам. Властям пришлось искать нового исполнителя из-за чего сроки проведения ремонта сдвинулись. Кроме того, отметил чиновник, для проведения работ пришлось перекрыть воду «сразу в нескольких микрорайонах». «Мы понимаем, что такой объем работ создает дополнительные неудобства для жителей, но отключать от воды отдельные улицы невозможно. В поселке организован подвоз воды, жители Павловского оповещены об этом через соцсети. В перспективе, думаю, будем планировать перекрытия по одной-две улицы в течение сезона чтобы не создавать неудобства для людей», — сказал Солодников. По его словам, все работы планируется завершить до конца октября.