В Пермском крае сформируется снежный покров до 10 сантиметров

10 октября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

В Перми ожидается временный снежный покров 2-4 сантиметра Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае 10 октября сформируется снежный покров от одного до десяти сантиметров. Максимальная температура воздуха составит три градуса, сообщили в Пермском ЦГМС. «Небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя выпадут в центральных и южных районах Пермского края. Утром на юго-востоке пройдет сильный снегопад. Велика вероятность образования гололедов и налипания мокрого снега на провода. Сформируется снежный покров 1-10 сантиметров. Температура воздуха составит -2-3 градуса», — сообщили в telegram-канале «О погоде из первых рук». В северных районах края останется малооблачно и сухо. Ветер будет северо-восточным, временами с порывами до 17 метров в секунду. В Перми снег прогнозируется в утренние часы, а во второй половине дня осадки прекратятся. Днем воздух прогреется до двух градусов, установится временный снежный покров 2-4 сантиметра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае 10 октября сформируется снежный покров от одного до десяти сантиметров. Максимальная температура воздуха составит три градуса, сообщили в Пермском ЦГМС. «Небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя выпадут в центральных и южных районах Пермского края. Утром на юго-востоке пройдет сильный снегопад. Велика вероятность образования гололедов и налипания мокрого снега на провода. Сформируется снежный покров 1-10 сантиметров. Температура воздуха составит -2-3 градуса», — сообщили в telegram-канале «О погоде из первых рук». В северных районах края останется малооблачно и сухо. Ветер будет северо-восточным, временами с порывами до 17 метров в секунду. В Перми снег прогнозируется в утренние часы, а во второй половине дня осадки прекратятся. Днем воздух прогреется до двух градусов, установится временный снежный покров 2-4 сантиметра.