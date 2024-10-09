09 октября 2024

В Пермском крае сформируется снежный покров до 10 сантиметров

© Служба новостей «URA.RU»
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Майский снег. Екатеринбург , снег, трава, непогода, снегопад
В Перми ожидается временный снежный покров 2-4 сантиметра Фото:

В Пермском крае 10 октября сформируется снежный покров от одного до десяти сантиметров. Максимальная температура воздуха составит три градуса, сообщили в Пермском ЦГМС.

«Небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя выпадут в центральных и южных районах Пермского края. Утром на юго-востоке пройдет сильный снегопад. Велика вероятность образования гололедов и налипания мокрого снега на провода. Сформируется снежный покров 1-10 сантиметров. Температура воздуха составит -2-3 градуса», — сообщили в telegram-канале «О погоде из первых рук».

В северных районах края останется малооблачно и сухо. Ветер будет северо-восточным, временами с порывами до 17 метров в секунду. В Перми снег прогнозируется в утренние часы, а во второй половине дня осадки прекратятся. Днем воздух прогреется до двух градусов, установится временный снежный покров 2-4 сантиметра.

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В Пермском крае 10 октября сформируется снежный покров от одного до десяти сантиметров. Максимальная температура воздуха составит три градуса, сообщили в Пермском ЦГМС. «Небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя выпадут в центральных и южных районах Пермского края. Утром на юго-востоке пройдет сильный снегопад. Велика вероятность образования гололедов и налипания мокрого снега на провода. Сформируется снежный покров 1-10 сантиметров. Температура воздуха составит -2-3 градуса», — сообщили в telegram-канале «О погоде из первых рук». В северных районах края останется малооблачно и сухо. Ветер будет северо-восточным, временами с порывами до 17 метров в секунду. В Перми снег прогнозируется в утренние часы, а во второй половине дня осадки прекратятся. Днем воздух прогреется до двух градусов, установится временный снежный покров 2-4 сантиметра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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