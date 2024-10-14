Жители Тобольска жалуются на дефицит врачей-онкологов

В Областной больнице №3 Тобольска ведет прием лишь один онколог из трех

14 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Из трех онкологов в Тобольске пациентов принимает только один Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Тобольска пожаловались, что в Областной больнице №3 ведет прием лишь один онколог. Информация появилась в социальных сетях. При этом в штатном расписании учреждения значится три специалиста данного профиля. «Ужас творится в Областной больнице №3, а именно в отделении онкологии. На весь Тобольск один онколог. Причем вакантных мест на официальном сайте нет. Уму непостижимо: а если врач на больничном или в отпуске, то шансов вообще ноль на лечение?» — такой пост появился в группе «Тобольские хроники» в социальной сети «ВКонтакте». Как следует из информации на сайте ОБ №3, в штате учреждения состоят три онколога. Однако попасть на прием можно лишь к одному специалисту, другие в графике приема не значатся. Как рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения региона, в настоящее время в больнице работают два врача данной специализации. При этом один из них проходит обучение по повышению квалификации до 28 октября. В ближайшее время будет трудоустроен и начнет вести прием еще один онколог. «Кадровой службой больницы ежедневно проводится активная работа по привлечению специалистов, включая врачей из других городов и регионов России. Для привлечения и удержания кадров мы предлагаем широкий спектр мер поддержки: приезжие врачи обеспечиваются служебным жильем, либо получают компенсацию за аренду жилья. Кроме того, им гарантируется устройство детей в дошкольные и школьные учреждения. Также предусмотрены социальные гарантии и компенсации», — добавили в депздраве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тобольска пожаловались, что в Областной больнице №3 ведет прием лишь один онколог. Информация появилась в социальных сетях. При этом в штатном расписании учреждения значится три специалиста данного профиля. «Ужас творится в Областной больнице №3, а именно в отделении онкологии. На весь Тобольск один онколог. Причем вакантных мест на официальном сайте нет. Уму непостижимо: а если врач на больничном или в отпуске, то шансов вообще ноль на лечение?» — такой пост появился в группе «Тобольские хроники» в социальной сети «ВКонтакте». Как следует из информации на сайте ОБ №3, в штате учреждения состоят три онколога. Однако попасть на прием можно лишь к одному специалисту, другие в графике приема не значатся. Как рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения региона, в настоящее время в больнице работают два врача данной специализации. При этом один из них проходит обучение по повышению квалификации до 28 октября. В ближайшее время будет трудоустроен и начнет вести прием еще один онколог. «Кадровой службой больницы ежедневно проводится активная работа по привлечению специалистов, включая врачей из других городов и регионов России. Для привлечения и удержания кадров мы предлагаем широкий спектр мер поддержки: приезжие врачи обеспечиваются служебным жильем, либо получают компенсацию за аренду жилья. Кроме того, им гарантируется устройство детей в дошкольные и школьные учреждения. Также предусмотрены социальные гарантии и компенсации», — добавили в депздраве.