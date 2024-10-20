20 октября 2024

В Екатеринбурге произошел массовый сбой при оплате проезда QR-кодом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис перестал работать на нескольких маршрутах Фото:

В Екатеринбурге утром 21 октября пассажиры автобусов №24, 77 и 96 пожаловались на сбой при оплате проезда QR-кодом. Ошибка появляется на этапе сканирования наклейки. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«На автобусном маршруте №24 не работает оплата по QR-коду», — сказал собеседник. По словам других читателей, ошибка не позволяет перейти в банк. «В автобусах №77 и 24 говорят, что сервис временно недоступен», — отметил очевидец. Причина массового сбоя неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что со стороны «И-Сети» (Информационная сеть) каких-либо сбоев не зафиксировано. «Разбираемся в причинах», — добавили в мэрии.

Оплата по QR-коду позволяет сэкономить на проезде в общественном транспорте 13 рублей. Акцию запустили 10 октября. Изначально на скидки для пассажиров согласилась только половина перевозчиков, однако на прошлой неделе в администрации заявили, что оставшаяся часть компаний все-таки приняла нововведения.

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В Екатеринбурге утром 21 октября пассажиры автобусов №24, 77 и 96 пожаловались на сбой при оплате проезда QR-кодом. Ошибка появляется на этапе сканирования наклейки. Об этом URA.RU рассказали читатели. «На автобусном маршруте №24 не работает оплата по QR-коду», — сказал собеседник. По словам других читателей, ошибка не позволяет перейти в банк. «В автобусах №77 и 24 говорят, что сервис временно недоступен», — отметил очевидец. Причина массового сбоя неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что со стороны «И-Сети» (Информационная сеть) каких-либо сбоев не зафиксировано. «Разбираемся в причинах», — добавили в мэрии. Оплата по QR-коду позволяет сэкономить на проезде в общественном транспорте 13 рублей. Акцию запустили 10 октября. Изначально на скидки для пассажиров согласилась только половина перевозчиков, однако на прошлой неделе в администрации заявили, что оставшаяся часть компаний все-таки приняла нововведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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