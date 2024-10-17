Все перевозчики Екатеринбурга согласились дать 40% скидку на проезд

Абсолютно все перевозчики Екатеринбурга после переговоров согласились участвовать в акции от горадминистрации, которая позволяет пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда по QR-коду. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе горадминистрации.
«Да, все дали согласие. До конца недели — в начале следующей должны подключиться», — пояснили в мэрии.
С самого начала от акции отказались четыре перевозчика: «УралТрейд» (маршруты №46, 51, 52, 55, 043), «Авто-Ном» (№41, 53, 68, 80, 81), «Пегас» (№40, 70, 72, 78, 98) и «Авто Гамма» (№42, 62, 77, 87, 89, 94). С первыми тремя переговоры провели еще 14 октября, по итогам которых было принято решение расклеить QR-коды.
Акцию ввели 10 октября. За первые сутки горожане сэкономили 291 тысячу рублей. Для того чтобы получить скидку, пассажирам необходимо либо просканировать QR-код камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC. Стоимость проезда в 20 рублей по такому виду оплаты будет действовать до 31 декабря.
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Абсолютно все перевозчики Екатеринбурга после переговоров согласились участвовать в акции от горадминистрации, которая позволяет пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда по QR-коду. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе горадминистрации. «Да, все дали согласие. До конца недели — в начале следующей должны подключиться», — пояснили в мэрии. С самого начала от акции отказались четыре перевозчика: «УралТрейд» (маршруты №46, 51, 52, 55, 043), «Авто-Ном» (№41, 53, 68, 80, 81), «Пегас» (№40, 70, 72, 78, 98) и «Авто Гамма» (№42, 62, 77, 87, 89, 94). С первыми тремя переговоры провели еще 14 октября, по итогам которых было принято решение расклеить QR-коды. Акцию ввели 10 октября. За первые сутки горожане сэкономили 291 тысячу рублей. Для того чтобы получить скидку, пассажирам необходимо либо просканировать QR-код камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC. Стоимость проезда в 20 рублей по такому виду оплаты будет действовать до 31 декабря.