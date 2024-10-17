Общество Транспорт Все перевозчики Екатеринбурга согласились дать 40% скидку на проезд 18 октября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Пассажиры всех маршрутов смогут сэкономить на проезде Фото: Анна Майорова © URA.RU Абсолютно все перевозчики Екатеринбурга после переговоров согласились участвовать в акции от горадминистрации, которая позволяет пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда по QR-коду. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе горадминистрации. «Да, все дали согласие. До конца недели — в начале следующей должны подключиться», — пояснили в мэрии. С самого начала от акции отказались четыре перевозчика: «УралТрейд» (маршруты №46, 51, 52, 55, 043), «Авто-Ном» (№41, 53, 68, 80, 81), «Пегас» (№40, 70, 72, 78, 98) и «Авто Гамма» (№42, 62, 77, 87, 89, 94). С первыми тремя переговоры провели еще 14 октября, по итогам которых было принято решение расклеить QR-коды. Акцию ввели 10 октября. За первые сутки горожане сэкономили 291 тысячу рублей. Для того чтобы получить скидку, пассажирам необходимо либо просканировать QR-код камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC. Стоимость проезда в 20 рублей по такому виду оплаты будет действовать до 31 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Абсолютно все перевозчики Екатеринбурга после переговоров согласились участвовать в акции от горадминистрации, которая позволяет пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда по QR-коду. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе горадминистрации. «Да, все дали согласие. До конца недели — в начале следующей должны подключиться», — пояснили в мэрии. С самого начала от акции отказались четыре перевозчика: «УралТрейд» (маршруты №46, 51, 52, 55, 043), «Авто-Ном» (№41, 53, 68, 80, 81), «Пегас» (№40, 70, 72, 78, 98) и «Авто Гамма» (№42, 62, 77, 87, 89, 94). С первыми тремя переговоры провели еще 14 октября, по итогам которых было принято решение расклеить QR-коды. Акцию ввели 10 октября. За первые сутки горожане сэкономили 291 тысячу рублей. Для того чтобы получить скидку, пассажирам необходимо либо просканировать QR-код камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC. Стоимость проезда в 20 рублей по такому виду оплаты будет действовать до 31 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям