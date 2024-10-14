Половина перевозчиков отказала екатеринбуржцам в скидках на проезд

14 октября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Акции лишились жители Академического района Фото: Илья Московец © URA.RU Четыре коммерческих перевозчика отказались участвовать в акции от мэрии Екатеринбурга, которая позволяет пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда по QR-коду. Со скидкой нельзя проехать по 21 маршруту, рассказали URA.RU в пресс-службе горадминистрации. «От акции отказались „УралТрейд“ (маршруты №46, 51, 52, 55, 043), „Авто-Ном“ (№41, 53, 68, 80, 81), „Пегас“ (№40, 70, 72, 78, 98) и „Авто Гамма“ (№42, 62, 77, 87, 89, 94)», — пояснили в мэрии. Отмечается, что «УралТрейд» обслуживает весь Академический район. Однако с первыми тремя перевозчиками 14 октября проведены переговоры, по итогам которых было принято решение расклеить QR-коды в транспорте. Вопрос решится до конца текущей недели. Акцию ввели 10 октября. За первые сутки горожане сэкономили 291 тысячу рублей. Для того чтобы получить скидку, пассажирам необходимо либо просканировать QR-код камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC. Стоимость проезда в 20 рублей по такому виду оплаты будет действовать до 31 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре коммерческих перевозчика отказались участвовать в акции от мэрии Екатеринбурга, которая позволяет пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда по QR-коду. Со скидкой нельзя проехать по 21 маршруту, рассказали URA.RU в пресс-службе горадминистрации. «От акции отказались „УралТрейд“ (маршруты №46, 51, 52, 55, 043), „Авто-Ном“ (№41, 53, 68, 80, 81), „Пегас“ (№40, 70, 72, 78, 98) и „Авто Гамма“ (№42, 62, 77, 87, 89, 94)», — пояснили в мэрии. Отмечается, что «УралТрейд» обслуживает весь Академический район. Однако с первыми тремя перевозчиками 14 октября проведены переговоры, по итогам которых было принято решение расклеить QR-коды в транспорте. Вопрос решится до конца текущей недели. Акцию ввели 10 октября. За первые сутки горожане сэкономили 291 тысячу рублей. Для того чтобы получить скидку, пассажирам необходимо либо просканировать QR-код камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC. Стоимость проезда в 20 рублей по такому виду оплаты будет действовать до 31 декабря.