Половина перевозчиков отказала екатеринбуржцам в скидках на проезд

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Ожидание автобуса в Академическом районе. Екатеринбург, зима, автобус, общественный транспорт, давка, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
Акции лишились жители Академического района Фото:

Четыре коммерческих перевозчика отказались участвовать в акции от мэрии Екатеринбурга, которая позволяет пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда по QR-коду. Со скидкой нельзя проехать по 21 маршруту, рассказали URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

«От акции отказались „УралТрейд“ (маршруты №46, 51, 52, 55, 043), „Авто-Ном“ (№41, 53, 68, 80, 81), „Пегас“ (№40, 70, 72, 78, 98) и „Авто Гамма“ (№42, 62, 77, 87, 89, 94)», — пояснили в мэрии. Отмечается, что «УралТрейд» обслуживает весь Академический район.

Однако с первыми тремя перевозчиками 14 октября проведены переговоры, по итогам которых было принято решение расклеить QR-коды в транспорте. Вопрос решится до конца текущей недели.

Акцию ввели 10 октября. За первые сутки горожане сэкономили 291 тысячу рублей. Для того чтобы получить скидку, пассажирам необходимо либо просканировать QR-код камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC. Стоимость проезда в 20 рублей по такому виду оплаты будет действовать до 31 декабря.

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Четыре коммерческих перевозчика отказались участвовать в акции от мэрии Екатеринбурга, которая позволяет пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда по QR-коду. Со скидкой нельзя проехать по 21 маршруту, рассказали URA.RU в пресс-службе горадминистрации. «От акции отказались „УралТрейд“ (маршруты №46, 51, 52, 55, 043), „Авто-Ном“ (№41, 53, 68, 80, 81), „Пегас“ (№40, 70, 72, 78, 98) и „Авто Гамма“ (№42, 62, 77, 87, 89, 94)», — пояснили в мэрии. Отмечается, что «УралТрейд» обслуживает весь Академический район. Однако с первыми тремя перевозчиками 14 октября проведены переговоры, по итогам которых было принято решение расклеить QR-коды в транспорте. Вопрос решится до конца текущей недели. Акцию ввели 10 октября. За первые сутки горожане сэкономили 291 тысячу рублей. Для того чтобы получить скидку, пассажирам необходимо либо просканировать QR-код камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC. Стоимость проезда в 20 рублей по такому виду оплаты будет действовать до 31 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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