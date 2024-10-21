Мишустин заявил о росте важного показателя в торговле с Киргизией

Мишустин: доля расчета в рублях с Киргизией достигла 90%

21 октября 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Мишустин также пригласил лидера Киргизии на саммит БРИКС в Казани Фото: Роман Наумов © URA.RU Доля расчета в рублях между Россией и Киргизией уже достигла 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой кабмина Киргизии Акылбеком Жапаровым. «Доля рубля во взаиморасчетах РФ и Киргизии достигла почти 90%», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости. Киргизский премьер добавил, что между странами нет политических противоречий. Они настроены на расширение сотрудничества. Мишустин во время встречи пригласил президента Киргизии Садыра Жапарова на саммит в Казани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доля расчета в рублях между Россией и Киргизией уже достигла 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой кабмина Киргизии Акылбеком Жапаровым. «Доля рубля во взаиморасчетах РФ и Киргизии достигла почти 90%», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости. Киргизский премьер добавил, что между странами нет политических противоречий. Они настроены на расширение сотрудничества. Мишустин во время встречи пригласил президента Киргизии Садыра Жапарова на саммит в Казани.