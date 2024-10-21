Екатеринбуржцы второй день не могут оплатить проезд по QR-кодам

22 октября 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

В мэрии заявили об исправлении ошибки при оплате проезда Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге пассажиры общественного транспорта второй день подряд жалуются на сбой при оплате проезда QR-кодом, который позволяет сэкономить 13 рублей. Горожане рассказали, что ошибка появляется на этапе перехода в приложение банка. «Сбер не работает, Уралмаш», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова пассажира. По словам другого, в приложении банка ассистент не смог подсказать решение проблемы, отметив, что со стороны агрегатора проблемы отсутствуют. «В трамвае №7 не работали ни Альфа-банк, ни Сбер», — отметил собеседник. На сбой также пожаловались пассажиры трамваев №19, 23 и 24. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что причина неисправности найдена. «Сейчас оплаты проходят успешно», — добавили в горадминистрации. На массовый сбой в системе оплаты по QR-кодам екатеринбуржцы пожаловались еще утром 21 октября. У некоторых ошибка не позволяла даже перейти в приложение банка. Новый вид оплаты, позволяющий сэкономить 13 рублей на поездке, появился 10 октября. Изначально на скидки для пассажиров согласилась только половина перевозчиков, однако на прошлой неделе в администрации заявили, что оставшаяся часть компаний все-таки приняла нововведения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пассажиры общественного транспорта второй день подряд жалуются на сбой при оплате проезда QR-кодом, который позволяет сэкономить 13 рублей. Горожане рассказали, что ошибка появляется на этапе перехода в приложение банка. «Сбер не работает, Уралмаш», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова пассажира. По словам другого, в приложении банка ассистент не смог подсказать решение проблемы, отметив, что со стороны агрегатора проблемы отсутствуют. «В трамвае №7 не работали ни Альфа-банк, ни Сбер», — отметил собеседник. На сбой также пожаловались пассажиры трамваев №19, 23 и 24. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что причина неисправности найдена. «Сейчас оплаты проходят успешно», — добавили в горадминистрации. На массовый сбой в системе оплаты по QR-кодам екатеринбуржцы пожаловались еще утром 21 октября. У некоторых ошибка не позволяла даже перейти в приложение банка. Новый вид оплаты, позволяющий сэкономить 13 рублей на поездке, появился 10 октября. Изначально на скидки для пассажиров согласилась только половина перевозчиков, однако на прошлой неделе в администрации заявили, что оставшаяся часть компаний все-таки приняла нововведения.