В главном курганском монастыре отремонтируют исторические стены

На ремонт стен курганского Далматовского монастыря направили 18 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монастырские стены ждет реставрация
Монастырские стены ждет реставрация Фото:

В Далматовском мужском монастыре (Курганская область) скоро начнется новый этап реставрации стен, которые помнят штурм участников пугачевского бунта. Монастырь является первым населенным пунктом на территории региона и его духовным центром. На ремонт памятника культуры направлено свыше 18 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Ремонт исторического объекта федерального значения — стены Далматовского монастыря в городе Далматово на улице Советской, 194. Начальная цена контракта 18 856 547 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции URA.RU).

Согласно техзаданию, первый этап работ по реставрации подрядчик должен завершить к 25 декабря. Ремонт позволит вернуть исторический облик части монастырского архитектурного ансамбля, отмечается в документации.

В Далматовский монастырь паломники едут не только из Курганской области, но и со всей России. Многие здесь находят духовное исцеление, обретают надежду в жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Далматовском мужском монастыре (Курганская область) скоро начнется новый этап реставрации стен, которые помнят штурм участников пугачевского бунта. Монастырь является первым населенным пунктом на территории региона и его духовным центром. На ремонт памятника культуры направлено свыше 18 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. «Ремонт исторического объекта федерального значения — стены Далматовского монастыря в городе Далматово на улице Советской, 194. Начальная цена контракта 18 856 547 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции URA.RU). Согласно техзаданию, первый этап работ по реставрации подрядчик должен завершить к 25 декабря. Ремонт позволит вернуть исторический облик части монастырского архитектурного ансамбля, отмечается в документации. В Далматовский монастырь паломники едут не только из Курганской области, но и со всей России. Многие здесь находят духовное исцеление, обретают надежду в жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...