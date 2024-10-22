В главном курганском монастыре отремонтируют исторические стены

В Далматовском мужском монастыре (Курганская область) скоро начнется новый этап реставрации стен, которые помнят штурм участников пугачевского бунта. Монастырь является первым населенным пунктом на территории региона и его духовным центром. На ремонт памятника культуры направлено свыше 18 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.
«Ремонт исторического объекта федерального значения — стены Далматовского монастыря в городе Далматово на улице Советской, 194. Начальная цена контракта 18 856 547 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции URA.RU).
Согласно техзаданию, первый этап работ по реставрации подрядчик должен завершить к 25 декабря. Ремонт позволит вернуть исторический облик части монастырского архитектурного ансамбля, отмечается в документации.
В Далматовский монастырь паломники едут не только из Курганской области, но и со всей России. Многие здесь находят духовное исцеление, обретают надежду в жизни.
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