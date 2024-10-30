Минэкономразвития: рост ВВП России с начала года составил 4%

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С начала года ВВП России составил 4%
С начала года ВВП России составил 4% Фото:

В сентябре 2024 года темпы роста ВВП России ускорились до 2,9% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в августе, как указывается в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике». В целом за первые девять месяцев года экономический рост составил 4%.

«По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2024 года рост ВВП увеличился до 2,9% год к году после 2,4% год к году в августе. В целом за 9 месяцев 2024 года рост ВВП составил 4% в годовом выражении», — говорится в документа. Цитату передает РИА Новости.

Кроме того, в обзоре приводятся данные о месячном росте ВВП в сентябре, который составил 0,5% с учетом исключения сезонного и календарного факторов. Такие показатели свидетельствуют о продолжающемся восстановлении экономики России.

Ранее уровень внешнего долга России достиг исторического минимума. По данным Центробанка, показатель снизился до 14,5% от ВВП по итогам третьего квартала текущего года.

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В сентябре 2024 года темпы роста ВВП России ускорились до 2,9% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в августе, как указывается в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике». В целом за первые девять месяцев года экономический рост составил 4%. «По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2024 года рост ВВП увеличился до 2,9% год к году после 2,4% год к году в августе. В целом за 9 месяцев 2024 года рост ВВП составил 4% в годовом выражении», — говорится в документа. Цитату передает РИА Новости. Кроме того, в обзоре приводятся данные о месячном росте ВВП в сентябре, который составил 0,5% с учетом исключения сезонного и календарного факторов. Такие показатели свидетельствуют о продолжающемся восстановлении экономики России. Ранее уровень внешнего долга России достиг исторического минимума. По данным Центробанка, показатель снизился до 14,5% от ВВП по итогам третьего квартала текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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