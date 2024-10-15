Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума

15 октября 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

Уровень внешнего долга России достиг исторического минимума. По данным РИА Новости, со ссылкой на Центробанк, показатель снизился до 14,5% от ВВП по итогам третьего квартала текущего года. «Российский внешний долг продолжает уменьшаться последние несколько лет, достигнув нового минимума», — сообщает РИА Новости. В 2020 году он составлял 31%, в 2022 году упал до 16,8%, а к концу прошлого года снизился до 15,7%. Годом ранее уровень внешнего долга в России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) впервые упал ниже 15%. Российский внешний долг показывает стабильное снижение последние несколько лет. В 2020 году он составлял 31%, в 2021 году — уже 26,2%, а в конце 2022 года — лишь 16,6%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень внешнего долга России достиг исторического минимума. По данным РИА Новости, со ссылкой на Центробанк, показатель снизился до 14,5% от ВВП по итогам третьего квартала текущего года. «Российский внешний долг продолжает уменьшаться последние несколько лет, достигнув нового минимума», — сообщает РИА Новости. В 2020 году он составлял 31%, в 2022 году упал до 16,8%, а к концу прошлого года снизился до 15,7%. Годом ранее уровень внешнего долга в России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) впервые упал ниже 15%. Российский внешний долг показывает стабильное снижение последние несколько лет. В 2020 году он составлял 31%, в 2021 году — уже 26,2%, а в конце 2022 года — лишь 16,6%.