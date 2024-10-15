Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума

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Уровень внешнего долга России достиг исторического минимума. По данным РИА Новости, со ссылкой на Центробанк, показатель снизился до 14,5% от ВВП по итогам третьего квартала текущего года.

«Российский внешний долг продолжает уменьшаться последние несколько лет, достигнув нового минимума», — сообщает РИА Новости. В 2020 году он составлял 31%, в 2022 году упал до 16,8%, а к концу прошлого года снизился до 15,7%.

Годом ранее уровень внешнего долга в России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) впервые упал ниже 15%. Российский внешний долг показывает стабильное снижение последние несколько лет. В 2020 году он составлял 31%, в 2021 году — уже 26,2%, а в конце 2022 года — лишь 16,6%.

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Уровень внешнего долга России достиг исторического минимума. По данным РИА Новости, со ссылкой на Центробанк, показатель снизился до 14,5% от ВВП по итогам третьего квартала текущего года. «Российский внешний долг продолжает уменьшаться последние несколько лет, достигнув нового минимума», — сообщает РИА Новости. В 2020 году он составлял 31%, в 2022 году упал до 16,8%, а к концу прошлого года снизился до 15,7%. Годом ранее уровень внешнего долга в России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) впервые упал ниже 15%. Российский внешний долг показывает стабильное снижение последние несколько лет. В 2020 году он составлял 31%, в 2021 году — уже 26,2%, а в конце 2022 года — лишь 16,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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