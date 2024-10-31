Введены временные ограничения на работу аэропорта Уфы

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В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения Фото:

Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на работу с 17:50 по московскому времени 31 октября для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 17:50 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Сейчас аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

По словам представителя Росавиации, персонал авиакомпаний, диспетчерские службы и работники аэропорта применяют все возможные меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность полетов. Данная мера была принята для предотвращения любых возможных рисков, связанных с эксплуатацией воздушных судов.

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Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на работу с 17:50 по московскому времени 31 октября для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 17:50 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Сейчас аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. По словам представителя Росавиации, персонал авиакомпаний, диспетчерские службы и работники аэропорта применяют все возможные меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность полетов. Данная мера была принята для предотвращения любых возможных рисков, связанных с эксплуатацией воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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