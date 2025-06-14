Автобус с вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие. Видео

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Автобус улетел в кювет около озера Гасси (архивное фото)
Автобус улетел в кювет около озера Гасси (архивное фото) Фото:

В Хабаровском крае автобус с 13 пассажирами перевернулся по дороге из поселка Бриакан в Хабаровск, шесть человек госпитализированы. Об этом рассказали очевидцы.

«Yutong (автобус — прим. ред.) перевозил 13 вахтовиков строительной компании по маршруту посёлок Бриакан — Хабаровск. Четверо мужчин и две женщины госпитализированы», — сообщает telegram-канал Amur Mash.

Автобус съехал в кювет вблизи озера Гасси. Водитель с опытом вождения в 25 лет потерял контроль над транспортным средством.

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В Хабаровском крае автобус с 13 пассажирами перевернулся по дороге из поселка Бриакан в Хабаровск, шесть человек госпитализированы. Об этом рассказали очевидцы. «Yutong (автобус — прим. ред.) перевозил 13 вахтовиков строительной компании по маршруту посёлок Бриакан — Хабаровск. Четверо мужчин и две женщины госпитализированы», — сообщает telegram-канал Amur Mash. Автобус съехал в кювет вблизи озера Гасси. Водитель с опытом вождения в 25 лет потерял контроль над транспортным средством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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