Ликвидирован командир «Хезболлах», ответственный за обстрелы Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира «Хезболлах» Хуссейна Абд аль-Халим Харба. Военный, который был ответственен за обстрелы Израиля, был убит на юге Ливана. Об этом сообщает ЦАХАЛ.
«Военно-воздушные силы ликвидировали Хуссейна Абд аль-Халима Харба, командующего районом Хиам Хезболлы, который руководил и осуществил множество ракетных обстрелов общин в Галилее, в частности, против района Метулы», — говорится в сообщении. Отмечается, что Харба был убит в пограничном регионе Эль-Хиям.
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