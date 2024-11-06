Ликвидирован командир «Хезболлах», ответственный за обстрелы Израиля

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Погибший командир был ответственен за обстрелы Израиля
Погибший командир был ответственен за обстрелы Израиля Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира «Хезболлах» Хуссейна Абд аль-Халим Харба. Военный, который был ответственен за обстрелы Израиля, был убит на юге Ливана. Об этом сообщает ЦАХАЛ. 

«Военно-воздушные силы ликвидировали Хуссейна Абд аль-Халима Харба, командующего районом Хиам Хезболлы, который руководил и осуществил множество ракетных обстрелов общин в Галилее, в частности, против района Метулы», — говорится в сообщении. Отмечается, что Харба был убит в пограничном регионе Эль-Хиям.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира «Хезболлах» Хуссейна Абд аль-Халим Харба. Военный, который был ответственен за обстрелы Израиля, был убит на юге Ливана. Об этом сообщает ЦАХАЛ.  «Военно-воздушные силы ликвидировали Хуссейна Абд аль-Халима Харба, командующего районом Хиам Хезболлы, который руководил и осуществил множество ракетных обстрелов общин в Галилее, в частности, против района Метулы», — говорится в сообщении.  Отмечается, что Харба был убит в пограничном регионе Эль-Хиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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