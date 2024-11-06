В Пермском крае за четыре дня выпало до 90% осадков от месячной нормы

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Регион накрыло обильными осадками с приходом ноября
Регион накрыло обильными осадками с приходом ноября Фото:

В разных районах Пермского края за четыре дня выпало 40-90% осадков от месячной нормы. Итогами прохождения циклонов «Лидия» и «Мартина» поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«За четыре дня в Пермском крае выпало 40-90% от месячной нормы осадков для ноября», — написано на сайте центра. При этом в регионе установился снежный покров около 40 сантиметров.

Циклон «Лидия» обрушился на Прикамье в ночь на 1 ноября. Со 2 ноября погоду на территории диктовал циклон «Мартина». По прогнозу метеорологов, установившийся снежный покров может смыть дождями в выходные.

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В разных районах Пермского края за четыре дня выпало 40-90% осадков от месячной нормы. Итогами прохождения циклонов «Лидия» и «Мартина» поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «За четыре дня в Пермском крае выпало 40-90% от месячной нормы осадков для ноября», — написано на сайте центра. При этом в регионе установился снежный покров около 40 сантиметров. Циклон «Лидия» обрушился на Прикамье в ночь на 1 ноября. Со 2 ноября погоду на территории диктовал циклон «Мартина». По прогнозу метеорологов, установившийся снежный покров может смыть дождями в выходные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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