06 ноября 2024

Где в Перми дешевле купить лопату для уборки снега. Инфографика

В Перми лопаты для уборки снега выгоднее покупать на маркетплейсах
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость лопат начинается от 170 рублей
Стоимость лопат начинается от 170 рублей Фото:

Жителям Пермского края после сильных снегопадов как никогда могут понадобиться лопаты. Где они продаются и сколько стоят — в материале URA.RU.

«Лопата для уборки снега. Вид: совковая. Ширина: 40 сантиметров. Материал рабочей части: пластик. Без черенка. Стоимость — от 170 рублей», — сказано на сайте маркетплейса «Мегамаркет». Лопаты с черенком здесь продают от 300 рублей.

Чуть дороже лопаты без черенка стоят на Wildberries — от 260 рублей. В «Леруа Мерлен» и на «Яндекс Маркете» цены почти одинаковые — от 272 и от 278 рублей соответственно. На Ozon стоимость лопат стартует от 280 рублей, а в «Строительном дворе» — от 290 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае в ноябре выпало до 90% месячной нормы осадков. Снежный покров достиг высоты в 40 сантиметров.

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Жителям Пермского края после сильных снегопадов как никогда могут понадобиться лопаты. Где они продаются и сколько стоят — в материале URA.RU. «Лопата для уборки снега. Вид: совковая. Ширина: 40 сантиметров. Материал рабочей части: пластик. Без черенка. Стоимость — от 170 рублей», — сказано на сайте маркетплейса «Мегамаркет». Лопаты с черенком здесь продают от 300 рублей. Чуть дороже лопаты без черенка стоят на Wildberries — от 260 рублей. В «Леруа Мерлен» и на «Яндекс Маркете» цены почти одинаковые — от 272 и от 278 рублей соответственно. На Ozon стоимость лопат стартует от 280 рублей, а в «Строительном дворе» — от 290 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае в ноябре выпало до 90% месячной нормы осадков. Снежный покров достиг высоты в 40 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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