Жителям Пермского края после сильных снегопадов как никогда могут понадобиться лопаты. Где они продаются и сколько стоят — в материале URA.RU.
«Лопата для уборки снега. Вид: совковая. Ширина: 40 сантиметров. Материал рабочей части: пластик. Без черенка. Стоимость — от 170 рублей», — сказано на сайте маркетплейса «Мегамаркет». Лопаты с черенком здесь продают от 300 рублей.
Чуть дороже лопаты без черенка стоят на Wildberries — от 260 рублей. В «Леруа Мерлен» и на «Яндекс Маркете» цены почти одинаковые — от 272 и от 278 рублей соответственно. На Ozon стоимость лопат стартует от 280 рублей, а в «Строительном дворе» — от 290 рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае в ноябре выпало до 90% месячной нормы осадков. Снежный покров достиг высоты в 40 сантиметров.
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