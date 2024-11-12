12 ноября 2024

Пермячка Галина Мальцева стала чемпионкой России по рукопашному бою. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионский титул отправился в Пермский край
Чемпионский титул отправился в Пермский край Фото:

Спортсменка из Пермского края Галина Мальцева на соревнованиях в Москве завоевала титул чемпионки России по рукопашному бою. В весовой категории до 48 кг конкуренцию ей составили 13 спортсменок, рассказали в министерстве физической культуры и спорта Прикамья.

«Галина Мальцева завоевала титул чемпионки России по рукопашному бою. На пути к победе представительница Прикамья одержала победы над соперницами из Ставропольского и Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте».

Галина Мальцева учится в Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Тренируется она под руководством Григория Мальцева.

Галина Мальцева одержала уверенную победу
Галина Мальцева одержала уверенную победу
Фото:
Пояс чеспиона Галина увезет в Чайковский
Пояс чеспиона Галина увезет в Чайковский
Фото:

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Спортсменка из Пермского края Галина Мальцева на соревнованиях в Москве завоевала титул чемпионки России по рукопашному бою. В весовой категории до 48 кг конкуренцию ей составили 13 спортсменок, рассказали в министерстве физической культуры и спорта Прикамья. «Галина Мальцева завоевала титул чемпионки России по рукопашному бою. На пути к победе представительница Прикамья одержала победы над соперницами из Ставропольского и Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте». Галина Мальцева учится в Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Тренируется она под руководством Григория Мальцева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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