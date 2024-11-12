Спортсменка из Пермского края Галина Мальцева на соревнованиях в Москве завоевала титул чемпионки России по рукопашному бою. В весовой категории до 48 кг конкуренцию ей составили 13 спортсменок, рассказали в министерстве физической культуры и спорта Прикамья.
«Галина Мальцева завоевала титул чемпионки России по рукопашному бою. На пути к победе представительница Прикамья одержала победы над соперницами из Ставропольского и Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте».
Галина Мальцева учится в Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Тренируется она под руководством Григория Мальцева.
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