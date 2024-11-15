Пермяки увидят один из самых ярких звездопадов

Пермяки увидят звездопад Леониды 17 и 18 ноября
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На 17-18 ноября придется пик активности метеорного потока Леониды
На 17-18 ноября придется пик активности метеорного потока Леониды Фото:

Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Леониды 17 и 18 ноября. Об этом сообщается на странице «Пермского планетария» в соцсети «ВКонтакте».

«На 17-18 ноября придется пик активности Леониды — метеорного потока средней силы, демонстрирующего до 30 метеоров в час. Полная луна может помешать наблюдениям. Чтобы улучшить обзор, рекомендуется начать наблюдения, когда она видна низко над горизонтом или скрыта из поля зрения», — рассказали в «Пермском планетарии».

Раз в 33 года звездопад Леониды имеет штормовой ливень. 17 ноября 2033 года прогнозируется до 400 метеоров в час.

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Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Леониды 17 и 18 ноября. Об этом сообщается на странице «Пермского планетария» в соцсети «ВКонтакте». «На 17-18 ноября придется пик активности Леониды — метеорного потока средней силы, демонстрирующего до 30 метеоров в час. Полная луна может помешать наблюдениям. Чтобы улучшить обзор, рекомендуется начать наблюдения, когда она видна низко над горизонтом или скрыта из поля зрения», — рассказали в «Пермском планетарии». Раз в 33 года звездопад Леониды имеет штормовой ливень. 17 ноября 2033 года прогнозируется до 400 метеоров в час.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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