Пермяки увидят один из самых ярких звездопадов

На 17-18 ноября придется пик активности метеорного потока Леониды
Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Леониды 17 и 18 ноября. Об этом сообщается на странице «Пермского планетария» в соцсети «ВКонтакте».
«На 17-18 ноября придется пик активности Леониды — метеорного потока средней силы, демонстрирующего до 30 метеоров в час. Полная луна может помешать наблюдениям. Чтобы улучшить обзор, рекомендуется начать наблюдения, когда она видна низко над горизонтом или скрыта из поля зрения», — рассказали в «Пермском планетарии».
Раз в 33 года звездопад Леониды имеет штормовой ливень. 17 ноября 2033 года прогнозируется до 400 метеоров в час.
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