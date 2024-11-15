Мэрия Екатеринбурга потратит миллион на опрос о транспорте

Администрация Екатеринбурга заказала проведение социологического опроса среди жителей о транспортной реформе. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Сумма — 1,34 миллиона рублей.
«Оказание услуг по проведению социологической кампании с целью выявления степени удовлетворенности жителей Екатеринбурга транспортной реформой, реализуемой администрацией города Екатеринбург. Исполнитель по договору — ООО „Бестселлер“», — говорится в карточке тендера. Заказчиком является МАУ «Город». Какие именно вопросы будут задаваться екатеринбуржцам, в материалах к закупке не уточняется.
О масштабной транспортной реформе мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев договорились в конце 2023-го, сразу после этого Орлов поменял куратора отрасли. Им стал отвечавший прежде только за стройку Рустам Галямов.
В марте 2024-го Орлов обозначил план действий. В него вошли большая закупка автобусов, трамваев и троллейбусов, повышение зарплат в «Гортрансе», обновление инфраструктуры на предприятии, переход на новую систему контрактов с автобусными перевозчиками. В течение нескольких лет на все это власти потратят миллиарды рублей.
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