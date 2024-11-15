Мэрия Екатеринбурга потратит миллион на опрос о транспорте

16 ноября 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Неизвестно, какие именно вопросы зададут власти города в этом опросе Фото: Илья Московец © URA.RU Администрация Екатеринбурга заказала проведение социологического опроса среди жителей о транспортной реформе. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Сумма — 1,34 миллиона рублей. «Оказание услуг по проведению социологической кампании с целью выявления степени удовлетворенности жителей Екатеринбурга транспортной реформой, реализуемой администрацией города Екатеринбург. Исполнитель по договору — ООО „Бестселлер“», — говорится в карточке тендера. Заказчиком является МАУ «Город». Какие именно вопросы будут задаваться екатеринбуржцам, в материалах к закупке не уточняется. О масштабной транспортной реформе мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев договорились в конце 2023-го, сразу после этого Орлов поменял куратора отрасли. Им стал отвечавший прежде только за стройку Рустам Галямов. В марте 2024-го Орлов обозначил план действий. В него вошли большая закупка автобусов, трамваев и троллейбусов, повышение зарплат в «Гортрансе», обновление инфраструктуры на предприятии, переход на новую систему контрактов с автобусными перевозчиками. В течение нескольких лет на все это власти потратят миллиарды рублей. сайт Госзакупок Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга заказала проведение социологического опроса среди жителей о транспортной реформе. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Сумма — 1,34 миллиона рублей. «Оказание услуг по проведению социологической кампании с целью выявления степени удовлетворенности жителей Екатеринбурга транспортной реформой, реализуемой администрацией города Екатеринбург. Исполнитель по договору — ООО „Бестселлер“», — говорится в карточке тендера. Заказчиком является МАУ «Город». Какие именно вопросы будут задаваться екатеринбуржцам, в материалах к закупке не уточняется. О масштабной транспортной реформе мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев договорились в конце 2023-го, сразу после этого Орлов поменял куратора отрасли. Им стал отвечавший прежде только за стройку Рустам Галямов. В марте 2024-го Орлов обозначил план действий. В него вошли большая закупка автобусов, трамваев и троллейбусов, повышение зарплат в «Гортрансе», обновление инфраструктуры на предприятии, переход на новую систему контрактов с автобусными перевозчиками. В течение нескольких лет на все это власти потратят миллиарды рублей.