Куйвашев выделяет миллиарды на транспортную реформу в Екатеринбурге

На транспортную реформу в Екатеринбурге за три года потратят 2,7 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За три года на улучшение ситуации с общественным транспортом в Екатеринбурге потратят 2,7 млрд
За три года на улучшение ситуации с общественным транспортом в Екатеринбурге потратят 2,7 млрд Фото:

На транспортную реформу в Екатеринбурге, которая должна вывести город на новый уровень сервиса, за три года из бюджета Свердловской области потратят порядка 2,7 млрд рублей. Это следует из поправок в проект закона об областном бюджете, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Одобрить их должны на ближайшем заседании заксобрания

Большая часть денег предусмотрена на 2024 год: 900 млн рублей в качестве субсидии на заключение «брутто-контрактов» (схема предполагает, что выручка от продажи билетов будет начисляться в городской бюджет, а перевозчикам будут платить за километры), 750 млн рублей — софинансирование покупки 50 троллейбусов. Еще 35,5 млн — софинансирование концессии по трамвайной линии в Академический район. В 2025 году на эти цели выделят уже 419,5 млн, в 2026-м — 572 млн.

Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.

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На транспортную реформу в Екатеринбурге, которая должна вывести город на новый уровень сервиса, за три года из бюджета Свердловской области потратят порядка 2,7 млрд рублей. Это следует из поправок в проект закона об областном бюджете, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Одобрить их должны на ближайшем заседании заксобрания Большая часть денег предусмотрена на 2024 год: 900 млн рублей в качестве субсидии на заключение «брутто-контрактов» (схема предполагает, что выручка от продажи билетов будет начисляться в городской бюджет, а перевозчикам будут платить за километры), 750 млн рублей — софинансирование покупки 50 троллейбусов. Еще 35,5 млн — софинансирование концессии по трамвайной линии в Академический район. В 2025 году на эти цели выделят уже 419,5 млн, в 2026-м — 572 млн. Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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