Мэр Екатеринбурга анонсировал транспортную революцию: главное

05 марта 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, положительный эффект от изменений горожане заметят уже к концу года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о масштабной реформе общественного транспорта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество сервиса для пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные заявления Орлова о том, как будет меняться отрасль в ближайшее время, — в сбойке URA.RU. По словам мэра, качество работы общественного транспорта начало падать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда резко снизился пассажиропоток, а вместе с ним и прибыль перевозчиков. «Пытаясь удержаться на плаву, перевозчики не смогли больше поддерживать конкурентный уровень заработных плат. Следствием стал отток кадров — прежде всего, водителей», — предварил презентацию концепции развития Орлов.

Сложную ситуацию с системой общественного транспорта обсуждали с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Предложения городской команды он полностью поддержал, заявил мэр.

Главное предложение — переход на новый принцип взаимодействия с перевозчиками, а именно на брутто-контракты. «Предприятия станут получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры. При этом мы будем учитывать коэффициент качества: как точно предприятие соблюдает установленное расписание, а также насколько автобус и экипаж соответствуют требованиям контракта», — объяснил Алексей Орлов. Переход на брутто-контракты позволит заменить порядка 400 автобусов среднего класса на большой, а также увеличить заработную плату сотрудников до 30%.

Также власти планируют создать (или усилить) «Центр по управлению пассажирскими перевозками», который будет контролировать весь процесс: от выпуска машин на линию до регуляции движения в режиме реального времени. Сотрудники также смогут следить за оплатой проезда. Кстати, штрафы для безбилетников поднимут в 25 раз — со 100 рублей до 2500. «Человек, который сознательно не платит за проезд, в действительности — ворует. Он крадет комфорт и безопасность пассажиров, отнимает зарплату работников транспортных предприятий», — негодовал Орлов.

Большие надежды чиновники возлагают на программу обновления общественного транспорта, о которой 29 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. «Безусловно, здесь будут использоваться ресурсы всех уровней бюджета, обозначенная сумма в 150 млрд из федерального бюджета — это уже хороший шаг вперед», — отметил мэр.

Орлов также выступил категорически против повышения цен на проезд. «Когда повысится качество сервиса, тогда и можно будет вести речь о повышении тарифов», — отметил он.

От планов по строительству новых линий метро власти не отказываются, но пока городской и областной бюджеты не способны потянуть такой дорогостоящий проект. При этом, отметил Орлов, стоимость проекта второй ветки метро может снизиться из-за применения новых технологий.

Комментируя вопрос о том, готовы ли власти Екатеринбурга работать с иногородними перевозчиками, Орлов заявил, что в любом случае предпочтение будут отдавать местным игрокам. «Но тут нужно понимать, что это конкурсная процедура, [открытый] аукцион, условия я назвал: обновление подвижного состава, экипажи подготовленные», — отметил он.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о масштабной реформе общественного транспорта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество сервиса для пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные заявления Орлова о том, как будет меняться отрасль в ближайшее время, — в сбойке URA.RU.