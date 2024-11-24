24 ноября 2024

В ХМАО рухнули цены на авиабилеты к популярным горнолыжным курортам

Авиабилеты из ХМАО в Сочи резко упали в цене
© Служба новостей «URA.RU»
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Улететь из ХМАО к горнолыжным курортам Сочи теперь можно дешевле
Улететь из ХМАО к горнолыжным курортам Сочи теперь можно дешевле Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты в Сочи, где находятся одни из самых популярных горнолыжных курортов страны. Перелеты из Сургута на декабрь упали в цене примерно на 20%.

«Стоимость прямого перелета, например, на 8 декабря из Сургута в Сочи в одну сторону составляет 5 827 рублей. Цена снизилась с 7 365 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Аналогично подешевели и ряд других рейсов в декабре.

Примерно до такой же стоимости подешевели и перелеты в Сочи из Нижневартовска. Рейсы отсюда обойдутся около 5,7 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых осенних авианаправлениях из ХМАО. Тогда, по данным «Яндекс Путешествий», самым доступными стали Омск, Новосибирск, и Красноярск.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты в Сочи, где находятся одни из самых популярных горнолыжных курортов страны. Перелеты из Сургута на декабрь упали в цене примерно на 20%. «Стоимость прямого перелета, например, на 8 декабря из Сургута в Сочи в одну сторону составляет 5 827 рублей. Цена снизилась с 7 365 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Аналогично подешевели и ряд других рейсов в декабре. Примерно до такой же стоимости подешевели и перелеты в Сочи из Нижневартовска. Рейсы отсюда обойдутся около 5,7 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых осенних авианаправлениях из ХМАО. Тогда, по данным «Яндекс Путешествий», самым доступными стали Омск, Новосибирск, и Красноярск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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