В ХМАО рухнули цены на авиабилеты к популярным горнолыжным курортам

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты в Сочи, где находятся одни из самых популярных горнолыжных курортов страны. Перелеты из Сургута на декабрь упали в цене примерно на 20%.
«Стоимость прямого перелета, например, на 8 декабря из Сургута в Сочи в одну сторону составляет 5 827 рублей. Цена снизилась с 7 365 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Аналогично подешевели и ряд других рейсов в декабре.
Примерно до такой же стоимости подешевели и перелеты в Сочи из Нижневартовска. Рейсы отсюда обойдутся около 5,7 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых осенних авианаправлениях из ХМАО. Тогда, по данным «Яндекс Путешествий», самым доступными стали Омск, Новосибирск, и Красноярск.
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