28 марта 2025

Легендарный врач из ХМАО умолчал о подвигах во время войны. Видео

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URA.RU удалось раскрыть неизвестные факты из жизни легендарного врача Павла Московкина во время Великой Отечественной войны
URA.RU удалось раскрыть неизвестные факты из жизни легендарного врача Павла Московкина во время Великой Отечественной войны Фото:

URA.RU удалось раскрыть неизвестные факты его биографии

Легендарный югорский врач Павел Московкин стал основоположником системы здравоохранения в Нижневартовске. Его именем названа одна из городских улиц, он имеет много регалий, среди них — медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». URA.RU удалось приоткрыть завесу тайны и узнать удивительные факты его биографии.

Во имя жизни советских солдат

Московкин родился в одной из деревень Чувашской АССР. В год начала Великой Отечественной войны с отличием окончил школу при Кустанайском зверосовхозе в Свердловской области. И затем поступил в Молотовский (Пермский) медицинский институт на лечебно-профилактический факультет, а позже перевелся на санитарный. Доктор исторических наук Николай Невоструев так описывает события, которые были связаны с вузом в то время: многие сотрудники были мобилизованы, а те, кто остался, стали работать в эвакуационных госпиталях. В Молотовской области насчитывалось, по разным данным, до 170 «лечебниц», где ставили на ноги бойцов Красной армии.

«Студенты института оказывали практическую помощь в эвакогоспиталях, шефскую работу над раненными воинами, были активными донорами. По инициативе комитета ВЛКСМ института было создано 29 бригад из числа студентов для помощи по уходу за ранеными, разгрузке санитарных поездов», — пишет Невоструев.

Урал действительно был одной из крупнейших баз в СССР, где развернулись тыловые эвакогоспитали. И именно медикам пришлось проявлять чудеса выдержки, профессионализма и мужества, спасая советских солдат. Известно, что за годы войны 13 научных сотрудников института, где учился Московкин, были награждены орденами и 249 — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». По всей видимости, наш герой один из тех, кто удостоился награды.

«Своими наградами отец никогда не кичился, он был человеком скромным, трудягой, мало говорил и много делал для своего коллектива, семьи, людей. О своей жизни в период Великой Отечественной войны он почти не рассказывал, но мы уверены, что и тогда, будучи студентом, Павел Тимофеевич просто не мог быть в стороне от происходящего и наверняка отдавал все силы, чтобы помочь нашим бойцам встать на ноги», — говорят дети Московкина Татьяна и Николай.

Любовь привела в Югру

После капитуляции фашистской Германии Московкин отправляется сначала в Тюменский облздравотдел, а в 1948-ом году командируется на Ямал — кочевое население захлестнули различные инфекции. Ему удалось справиться с эпидемией, заполучить доверие коренных народов, сделать роды кочевниц цивилизованными, организовать бесплатную выдачу лекарств, инициировать создание санитарно-лесных школ для аборигенов. До 1970-х годов Павел Московкин заведовал Ямало-Ненецким окружным отделом здравоохранения, а 1971-ом ему пришлось покинуть Салехард — из-за большой любви.

К тому времени уже состоявший в профессии Московкин за вклад в развитие ямальской медицины был выдвинут на звание Героя социалистического труда, был партийным женатым человеком. Но встреча с молоденьким врачом — Нэлли Белоноговой, приехавшей по распределению, кардинально изменила его жизнь.

Он учил ее тонкостям профессии, заставлял часами сидеть над книгами, на практике отрабатывать полученные знания. И постепенно стал для Нэлли Белоноговой не просто авторитетным учителем. Позже, уже став его супругой, она вспоминала: «По природе своей необычайно честный и прямой, он не стал скрывать своих чувств. Ни семья, ни партия ему этого не простили. О звании пришлось забыть, как и о дальнейшей карьере врача на Ямале». В 1971 году опальные врачи приехали в тогда еще рабочий поселок Нижневартовск.

Человек-легенда

По воспоминаниям ныне покойной жены, в столице Самотлора Московкину не обрадовались: направление он получил от областного управления здравоохранения и не исключено, что кому-то пришлось подвинуться. Но став главным врачом Нижневартовской центральной районной больницы, он об этом не волновался. Больше заботила ситуация в местном здравоохранении, которого, по сути, и не было.

Начать работу на новом месте ему пришлось с борьбы с эпидемией сифилиса. Поселок населяли мужчины-вахтовики и заезжие дамы легкого поведения, которые распространяли заразу. В кожно-венерологическом диспансере работал один врач и медсестра, а больных были десятки. Лаборатории и помещения отсутствовали. Но и с этой бедой Московкин справился: сумел наладить контакты с нефтяниками, добился строительства капитальной больницы, выбивал медикаменты, оборудование, привлекал перспективные кадры.

Он вышел на пенсию в 60 лет, но продолжал трудиться в Центре медицинской профилактики. Как рассказывала супруга Московкина — Нэлли Белоногова, сама известный в Нижневартовске врач, остановить мужа смогла только болезнь, после которой на 85-м году легендарный врач ушел из жизни. Нэлли Авельевна говорила, что он часто напевал песню «Я люблю, тебя жизнь». Возможно, именно потому, что в юности, когда шла война, ему довелось видеть много горя и потерь, и тогда, когда он помогал выкарабкаться сотням своих пациентов на Севере в мирное время.

В Нижневартовске именем Павла Тимофеевича названа улица, а память о нем бережно хранят старожилы, рассказывая детям и внукам о человеке-легенде, который так любил жизнь и людей.

Труд врача Павла Тимофеевича Московкина, организатора здравоохранения высшей категории, отмечен многочисленными наградами: «Заслуженный врач РСФСР», орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный работник здравоохранения Югры», кавалер премии Ю.Н. Семовских.

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URA.RU удалось раскрыть неизвестные факты его биографии Легендарный югорский врач Павел Московкин стал основоположником системы здравоохранения в Нижневартовске. Его именем названа одна из городских улиц, он имеет много регалий, среди них — медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». URA.RU удалось приоткрыть завесу тайны и узнать удивительные факты его биографии. Во имя жизни советских солдат Московкин родился в одной из деревень Чувашской АССР. В год начала Великой Отечественной войны с отличием окончил школу при Кустанайском зверосовхозе в Свердловской области. И затем поступил в Молотовский (Пермский) медицинский институт на лечебно-профилактический факультет, а позже перевелся на санитарный. Доктор исторических наук Николай Невоструев так описывает события, которые были связаны с вузом в то время: многие сотрудники были мобилизованы, а те, кто остался, стали работать в эвакуационных госпиталях. В Молотовской области насчитывалось, по разным данным, до 170 «лечебниц», где ставили на ноги бойцов Красной армии. «Студенты института оказывали практическую помощь в эвакогоспиталях, шефскую работу над раненными воинами, были активными донорами. По инициативе комитета ВЛКСМ института было создано 29 бригад из числа студентов для помощи по уходу за ранеными, разгрузке санитарных поездов», — пишет Невоструев. Урал действительно был одной из крупнейших баз в СССР, где развернулись тыловые эвакогоспитали. И именно медикам пришлось проявлять чудеса выдержки, профессионализма и мужества, спасая советских солдат. Известно, что за годы войны 13 научных сотрудников института, где учился Московкин, были награждены орденами и 249 — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». По всей видимости, наш герой один из тех, кто удостоился награды. «Своими наградами отец никогда не кичился, он был человеком скромным, трудягой, мало говорил и много делал для своего коллектива, семьи, людей. О своей жизни в период Великой Отечественной войны он почти не рассказывал, но мы уверены, что и тогда, будучи студентом, Павел Тимофеевич просто не мог быть в стороне от происходящего и наверняка отдавал все силы, чтобы помочь нашим бойцам встать на ноги», — говорят дети Московкина Татьяна и Николай. Любовь привела в Югру После капитуляции фашистской Германии Московкин отправляется сначала в Тюменский облздравотдел, а в 1948-ом году командируется на Ямал — кочевое население захлестнули различные инфекции. Ему удалось справиться с эпидемией, заполучить доверие коренных народов, сделать роды кочевниц цивилизованными, организовать бесплатную выдачу лекарств, инициировать создание санитарно-лесных школ для аборигенов. До 1970-х годов Павел Московкин заведовал Ямало-Ненецким окружным отделом здравоохранения, а 1971-ом ему пришлось покинуть Салехард — из-за большой любви. К тому времени уже состоявший в профессии Московкин за вклад в развитие ямальской медицины был выдвинут на звание Героя социалистического труда, был партийным женатым человеком. Но встреча с молоденьким врачом — Нэлли Белоноговой, приехавшей по распределению, кардинально изменила его жизнь. Он учил ее тонкостям профессии, заставлял часами сидеть над книгами, на практике отрабатывать полученные знания. И постепенно стал для Нэлли Белоноговой не просто авторитетным учителем. Позже, уже став его супругой, она вспоминала: «По природе своей необычайно честный и прямой, он не стал скрывать своих чувств. Ни семья, ни партия ему этого не простили. О звании пришлось забыть, как и о дальнейшей карьере врача на Ямале». В 1971 году опальные врачи приехали в тогда еще рабочий поселок Нижневартовск. Человек-легенда По воспоминаниям ныне покойной жены, в столице Самотлора Московкину не обрадовались: направление он получил от областного управления здравоохранения и не исключено, что кому-то пришлось подвинуться. Но став главным врачом Нижневартовской центральной районной больницы, он об этом не волновался. Больше заботила ситуация в местном здравоохранении, которого, по сути, и не было. Начать работу на новом месте ему пришлось с борьбы с эпидемией сифилиса. Поселок населяли мужчины-вахтовики и заезжие дамы легкого поведения, которые распространяли заразу. В кожно-венерологическом диспансере работал один врач и медсестра, а больных были десятки. Лаборатории и помещения отсутствовали. Но и с этой бедой Московкин справился: сумел наладить контакты с нефтяниками, добился строительства капитальной больницы, выбивал медикаменты, оборудование, привлекал перспективные кадры. Он вышел на пенсию в 60 лет, но продолжал трудиться в Центре медицинской профилактики. Как рассказывала супруга Московкина — Нэлли Белоногова, сама известный в Нижневартовске врач, остановить мужа смогла только болезнь, после которой на 85-м году легендарный врач ушел из жизни. Нэлли Авельевна говорила, что он часто напевал песню «Я люблю, тебя жизнь». Возможно, именно потому, что в юности, когда шла война, ему довелось видеть много горя и потерь, и тогда, когда он помогал выкарабкаться сотням своих пациентов на Севере в мирное время. В Нижневартовске именем Павла Тимофеевича названа улица, а память о нем бережно хранят старожилы, рассказывая детям и внукам о человеке-легенде, который так любил жизнь и людей. Труд врача Павла Тимофеевича Московкина, организатора здравоохранения высшей категории, отмечен многочисленными наградами: «Заслуженный врач РСФСР», орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный работник здравоохранения Югры», кавалер премии Ю.Н. Семовских.
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