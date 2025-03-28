URA.RU удалось раскрыть неизвестные факты его биографии
Легендарный югорский врач Павел Московкин стал основоположником системы здравоохранения в Нижневартовске. Его именем названа одна из городских улиц, он имеет много регалий, среди них — медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». URA.RU удалось приоткрыть завесу тайны и узнать удивительные факты его биографии.
Во имя жизни советских солдат
Московкин родился в одной из деревень Чувашской АССР. В год начала Великой Отечественной войны с отличием окончил школу при Кустанайском зверосовхозе в Свердловской области. И затем поступил в Молотовский (Пермский) медицинский институт на лечебно-профилактический факультет, а позже перевелся на санитарный. Доктор исторических наук Николай Невоструев так описывает события, которые были связаны с вузом в то время: многие сотрудники были мобилизованы, а те, кто остался, стали работать в эвакуационных госпиталях. В Молотовской области насчитывалось, по разным данным, до 170 «лечебниц», где ставили на ноги бойцов Красной армии.
«Студенты института оказывали практическую помощь в эвакогоспиталях, шефскую работу над раненными воинами, были активными донорами. По инициативе комитета ВЛКСМ института было создано 29 бригад из числа студентов для помощи по уходу за ранеными, разгрузке санитарных поездов», — пишет Невоструев.
Урал действительно был одной из крупнейших баз в СССР, где развернулись тыловые эвакогоспитали. И именно медикам пришлось проявлять чудеса выдержки, профессионализма и мужества, спасая советских солдат. Известно, что за годы войны 13 научных сотрудников института, где учился Московкин, были награждены орденами и 249 — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». По всей видимости, наш герой один из тех, кто удостоился награды.
«Своими наградами отец никогда не кичился, он был человеком скромным, трудягой, мало говорил и много делал для своего коллектива, семьи, людей. О своей жизни в период Великой Отечественной войны он почти не рассказывал, но мы уверены, что и тогда, будучи студентом, Павел Тимофеевич просто не мог быть в стороне от происходящего и наверняка отдавал все силы, чтобы помочь нашим бойцам встать на ноги», — говорят дети Московкина Татьяна и Николай.
Любовь привела в Югру
После капитуляции фашистской Германии Московкин отправляется сначала в Тюменский облздравотдел, а в 1948-ом году командируется на Ямал — кочевое население захлестнули различные инфекции. Ему удалось справиться с эпидемией, заполучить доверие коренных народов, сделать роды кочевниц цивилизованными, организовать бесплатную выдачу лекарств, инициировать создание санитарно-лесных школ для аборигенов. До 1970-х годов Павел Московкин заведовал Ямало-Ненецким окружным отделом здравоохранения, а 1971-ом ему пришлось покинуть Салехард — из-за большой любви.
К тому времени уже состоявший в профессии Московкин за вклад в развитие ямальской медицины был выдвинут на звание Героя социалистического труда, был партийным женатым человеком. Но встреча с молоденьким врачом — Нэлли Белоноговой, приехавшей по распределению, кардинально изменила его жизнь.
Он учил ее тонкостям профессии, заставлял часами сидеть над книгами, на практике отрабатывать полученные знания. И постепенно стал для Нэлли Белоноговой не просто авторитетным учителем. Позже, уже став его супругой, она вспоминала: «По природе своей необычайно честный и прямой, он не стал скрывать своих чувств. Ни семья, ни партия ему этого не простили. О звании пришлось забыть, как и о дальнейшей карьере врача на Ямале». В 1971 году опальные врачи приехали в тогда еще рабочий поселок Нижневартовск.
Человек-легенда
По воспоминаниям ныне покойной жены, в столице Самотлора Московкину не обрадовались: направление он получил от областного управления здравоохранения и не исключено, что кому-то пришлось подвинуться. Но став главным врачом Нижневартовской центральной районной больницы, он об этом не волновался. Больше заботила ситуация в местном здравоохранении, которого, по сути, и не было.
Начать работу на новом месте ему пришлось с борьбы с эпидемией сифилиса. Поселок населяли мужчины-вахтовики и заезжие дамы легкого поведения, которые распространяли заразу. В кожно-венерологическом диспансере работал один врач и медсестра, а больных были десятки. Лаборатории и помещения отсутствовали. Но и с этой бедой Московкин справился: сумел наладить контакты с нефтяниками, добился строительства капитальной больницы, выбивал медикаменты, оборудование, привлекал перспективные кадры.
Он вышел на пенсию в 60 лет, но продолжал трудиться в Центре медицинской профилактики. Как рассказывала супруга Московкина — Нэлли Белоногова, сама известный в Нижневартовске врач, остановить мужа смогла только болезнь, после которой на 85-м году легендарный врач ушел из жизни. Нэлли Авельевна говорила, что он часто напевал песню «Я люблю, тебя жизнь». Возможно, именно потому, что в юности, когда шла война, ему довелось видеть много горя и потерь, и тогда, когда он помогал выкарабкаться сотням своих пациентов на Севере в мирное время.
В Нижневартовске именем Павла Тимофеевича названа улица, а память о нем бережно хранят старожилы, рассказывая детям и внукам о человеке-легенде, который так любил жизнь и людей.
Труд врача Павла Тимофеевича Московкина, организатора здравоохранения высшей категории, отмечен многочисленными наградами: «Заслуженный врач РСФСР», орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный работник здравоохранения Югры», кавалер премии Ю.Н. Семовских.
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