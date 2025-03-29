Спорт помог спастись при минометном обстреле разведчику из ХМАО

Коренной сургутянин Сергей Салахов — ветеран СВО, награжденный Орденом Мужества за боевые действия во время освобождения Угледара. По признанию самого бойца, тяга к жизни, вера в Бога и спортивная подготовка помогли ему выбраться из-под минометного обстрела. Из-за тяжелого ранения около года он провел в военных госпиталях, а после — вернулся домой. Хоть сургутянину и не удалось вернуться на передовую, Салахов продолжает служить Родине в мирной жизни.
Семья, детство, спорт
Сергей родился в семье педагогов: его дедушка Валерий Шейхевич, народный учитель РФ, основал в Сургуте гимназию «Лаборатория Салахова». Мать и бабушка тоже были учителями. Родня привила уважение к знаниям, дисциплине и труду. Кроме того, Салахов-младший воспитывался на рассказах своих прадедов, участников Великой Отечественной войны.
Неотъемлемой частью жизни еще с детства для него стал спорт. В юном возрасте Салахов завоевал звание чемпиона России по кикбоксингу, а в 2010 году стал чемпионом мира. Годом ранее, в 2009, вместе с друзьями он основал ВОО «Федерация бирманского бокса России», где по сей день является вице-президентом.
Служба и ранение
Окончив «Лабораторию Салахова», Сергей поступил учиться на юриста в московский Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина. Достигнув совершеннолетия, взял академ и решил отправиться на срочную службу в армию. Сургутянин служил в спецназе РВСН (Ракетные войска стратегического назначения — прим.ред.) в противодиверсионном батальоне во Власихе. А с началом СВО — без колебаний решил отправиться на передовую добровольцем в составе отряда «Союз».
«Наш отряд был сформирован в Москве. Буквально в начале декабря мы отправились сначала в Чечню, в город Гудермес, на подготовку в Российский университет спецназа. Мы проходили высококачественную подготовку с мощными инструкторами. Потом поехали в Мариуполь и проходили еще дополнительную подготовку в учебном центре спецназа. После этого сразу же приступили к выполнению боевых задач соответствующего характера. Мы служили в отдельном разведбате, я непосредственно — во второй роте разведки в ОБТФ „Каскад“», — вспоминает Салахов в беседе с URA.RU.
Боевые действия в зоне СВО стали первыми для Салахова. Задачи, в которых он был задействован, проходили в районе Угледара. В феврале 2023 года в составе разведывательной группы он осуществлял рекогносцировку местности. А вернувшись с очередного задания с боевым товарищем, они узнали, что сменившие их разведчики, были тяжело ранены. «Мы прекрасно знали ту местность, вели там бои. Конечно же, пошли за нашими братьями, чтобы эвакуировать их. Когда пришли до точки, ребята уже были мертвы… Нужно было достать тела, но при эвакуации нас тоже настиг минометный обстрел. Я получил очень тяжелые ранения двух нижних конечностей, обе ноги текли, верхней конечности — правая рука, сквозное ранение в предплечье. Еще осколок в челюсть залетел. Кто-то, к сожалению, остался там. А другие ребята тоже были тяжело ранены», — рассказал ветеран.
Салахов признался, что в какой-то момент уже успел попрощаться с жизнью и семьей. «Но все-таки что-то ударило в голову. Тяга к жизни. Смотря ребятам в глаза, я понимал, нам нужно было срочно принять решение об эвакуации. По рации тоже говорили, чтобы мы выходили, но мы попали в жесткий замес: продолжалась стрелкотня, работала арта, «птички», АГС», — поделился боец.
Оказав друг другу первую помощь, наложив жгуты и сделав уколы обезболивающего, группа в составе четырех человек эвакуировалась своими силами до ближайшего населенного пункта. С тяжелыми ранениями они смогли преодолеть дистанцию в два километра. «Нас встретил водитель. Туда, куда он доехал, техника вообще не доезжала. Конечно, он рисковал своей жизнью. Забрал нас и доставил до пункта, где нам оказали медицинскую помощь», — добавил собеседник агентства.
Ветеран уверен, выжить ему помогла спортивная подготовка и вера в Бога. До ухода на СВО он выступал на ринге, где не раз приходилось принимать удары по голове. Это в том числе позволило ему не потерять сознание. Больше года Салахов пробыл в госпиталях, а позднее проходил один из этапов реабилитации в сургутской травматологии. По словам бойца, максимальный эффект по восстановлению руки удалось достичь. Однако вернуться на фронт он уже не смог.
«Наше подразделение было расформировано и ликвидировано. Я хотел продолжить дальнейшую службу, меня все командиры ждали. Но приехав в августе в Донецк, позвонили из Москвы и сказали: „К сожалению или, к счастью, мы Сергея обратно на службу не допустим. Пускай парень отдыхает, он получил очень тяжелое ранение“. После этого я обращался в отборочный пункт в Москве, хотел заключить контракт с Минобороны, но там тоже сказали: ребят с тяжелыми ранениями, у которых закончился контракт где-либо, мы повторно не берем», — вспоминает сургутянин.
Возвращение домой и награждение Орденом Мужества
Сергей решил вернуться в свой родной город Сургут. Сразу же он женился на невесте Анастасии, на тот момент пара была вместе семь лет. А уже летом семья ждет пополнения. «На свадьбу ко мне приезжали ребята, с кем я служил. Мы как одна большая семья. То есть, помимо того, что мы друг с другом общаемся 24/7, при первом же удобном случае, обязательно встречаемся», — говорит ветеран.
А буквально за месяц до свадьбы Салахов был удостоен Ордена Мужества, церемония прошла в администрации президента. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Следом уже в статусе кавалера Ордена Мужества он стал лауреатом высшей национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс» в номинации «На службе Отечеству».
Вернувшись в Сургут, ветеран обратился в фонд «Защитники Отечества». Так случилось, что его направили к социальному координатору Юрию Решетину, с которым Сергей был знаком еще задолго до СВО. «С ним нас связывает не только то, что мы оба участники СВО. Я его знаю уже на протяжении 20 лет. Это отец моего близкого друга — Сергея Решетина, который тоже принимал участие в боевых действиях. К сожалению, он погиб. И, вот, когда я зашел в кабинет, мы с Решетиным-старшим увидели друг друга — град слез, как говорится», — вспоминает собеседник агентства.
Спорт как способ адаптации к мирной жизни
Фонд помог в решении различных вопросов, в том числе оформления документов и получения выплат. По возвращении домой ветеран также возглавил филиал Федерацию бирманского бокса в УрФО и открыл Федерацию в ХМАО. Совместно с фондом «Защитники Отечества» и ассоциацией ветеранов СВО была разработана программа, которая предусматривает бесплатные занятия для участников СВО и членов их семей.
Именно спорт, по мнению ветерана, помогает адаптировать к мирной жизни. В марте он доказал это на собственном примере, завоевав серебро, на первом Всероссийском «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов СВО. «Конечно, все, кто участвовал в Кубке, были рады, что такие мероприятия организовывают. Я выбрал сноуборд в качестве дисциплины не для достижения какой-то крупной награды, медалей. Все-таки своим примером хотелось показать ребятам, что, несмотря на тяжелое ранение, группу инвалидности, парни знали и понимали, что их ждут дома. Можно развиваться в мирной жизни, нужно заниматься спортом: без разницы, целым и невредимым ты вернулся домой или же с ранением», — отметил сургутянин.
Между тем, Сергей также стал участником проекта «Герои Югры», регионального аналога федеральной программы адаптации ветеранов СВО «Время Героев». За ним закрепили наставника — председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова. Достигнуть взаимопонимания, по словам подопечного, удалось быстро. В настоящее время уже разработан индивидуальный план развития и график стажировки.
«Я служил, служу и буду служить во благо своей страны, родины и своему народу. К сожалению, продолжить службу и выполнять боевые задачи в зоне СВО или в каких-то других военных конфликтах у меня нет возможности в связи с тяжелым ранением. Но благодаря проекту „Герои Югры“ теперь я могу получить образование в области государственного муниципального управления. Если органы власти решат, что мои компетенции, знания и опыт будут полезны на благо нашего региона, нашей страны, я с удовольствием займу ту или иную должность. А вообще, говоря о планах, не буду забегать наперед. Могу сказать одно: есть чему учиться, есть к чему стремиться», — подвел черту Салахов в разговоре с URA.RU.
Пользуясь случаем, собеседник агентства обратился к своим боевым товарищам:
Сейчас наша задача — встретить и помочь нашим братьям, которые будут возвращаться с зоны СВО. Принимать в этом участие. И также непосредственно заниматься военно-патриотическим воспитанием нашей молодежи — это обязательно и необходимо в наше время. По возможности этому нужно уделять больше времени.
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