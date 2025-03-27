27 марта 2025

Мэр из ХМАО поругался с депутатами из-за предшественника на посту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Мегиона Петриченко разругался с депутатами на заседании Думы
Глава Мегиона Петриченко разругался с депутатами на заседании Думы Фото:

Глава Мегиона Алексей Петриченко разругался с местными депутатами из-за того, что они во время заседания думского комитета пошли на поводу у его предшественника на посту мэра Анатолия Чепайкина. Сейчас он является депутатом тюменской областной думы. О скандале URA.RU сообщил источник в городском истеблишменте.

Мегионские депутаты на думском комитете обсуждали изменения в градостроительный план города. Вместо многоэтажек в районе проспекта Победы планировалось ввести малоэтажные здания. По расчетам мэрии, это позволило бы преобразить территорию и привлечь деньги из федерального бюджета для расселения из аварийного жилья. В обсуждении принимал участие и Чепайкин, который подключился к комитету по ВКС. В итоге, он высказался против такого варианта застройки улицы, а депутаты к нему прислушались.

На заседании думы народные избранники заявили главе города, что снимают этот вопрос с обсуждения. После чего Петриченко и вспылил. «Дума должна рассматривать вопросы по регламенту и не допускать вот таких формулировок, когда у нас вопросы исключаются из повестки заседания Думы необоснованно», — заявил мэр. По мнению Петриченко, подобные действия демонстрируют неуважение к местному самоуправлению и подрывают самостоятельность в принятии решений думы Мегиона. В итоге, было принято решение вернуться к обсуждению вопроса через месяц.

Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев обвинил чиновников Сургута в безответственности. Во время правительственного часа при Думе Югры он раскритиковал их за системные ошибки при строительстве школ в городе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Мегиона Алексей Петриченко разругался с местными депутатами из-за того, что они во время заседания думского комитета пошли на поводу у его предшественника на посту мэра Анатолия Чепайкина. Сейчас он является депутатом тюменской областной думы. О скандале URA.RU сообщил источник в городском истеблишменте. Мегионские депутаты на думском комитете обсуждали изменения в градостроительный план города. Вместо многоэтажек в районе проспекта Победы планировалось ввести малоэтажные здания. По расчетам мэрии, это позволило бы преобразить территорию и привлечь деньги из федерального бюджета для расселения из аварийного жилья. В обсуждении принимал участие и Чепайкин, который подключился к комитету по ВКС. В итоге, он высказался против такого варианта застройки улицы, а депутаты к нему прислушались. На заседании думы народные избранники заявили главе города, что снимают этот вопрос с обсуждения. После чего Петриченко и вспылил. «Дума должна рассматривать вопросы по регламенту и не допускать вот таких формулировок, когда у нас вопросы исключаются из повестки заседания Думы необоснованно», — заявил мэр. По мнению Петриченко, подобные действия демонстрируют неуважение к местному самоуправлению и подрывают самостоятельность в принятии решений думы Мегиона. В итоге, было принято решение вернуться к обсуждению вопроса через месяц. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев обвинил чиновников Сургута в безответственности. Во время правительственного часа при Думе Югры он раскритиковал их за системные ошибки при строительстве школ в городе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...