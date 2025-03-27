Мэр из ХМАО поругался с депутатами из-за предшественника на посту

Глава Мегиона Алексей Петриченко разругался с местными депутатами из-за того, что они во время заседания думского комитета пошли на поводу у его предшественника на посту мэра Анатолия Чепайкина. Сейчас он является депутатом тюменской областной думы. О скандале URA.RU сообщил источник в городском истеблишменте.
Мегионские депутаты на думском комитете обсуждали изменения в градостроительный план города. Вместо многоэтажек в районе проспекта Победы планировалось ввести малоэтажные здания. По расчетам мэрии, это позволило бы преобразить территорию и привлечь деньги из федерального бюджета для расселения из аварийного жилья. В обсуждении принимал участие и Чепайкин, который подключился к комитету по ВКС. В итоге, он высказался против такого варианта застройки улицы, а депутаты к нему прислушались.
На заседании думы народные избранники заявили главе города, что снимают этот вопрос с обсуждения. После чего Петриченко и вспылил. «Дума должна рассматривать вопросы по регламенту и не допускать вот таких формулировок, когда у нас вопросы исключаются из повестки заседания Думы необоснованно», — заявил мэр. По мнению Петриченко, подобные действия демонстрируют неуважение к местному самоуправлению и подрывают самостоятельность в принятии решений думы Мегиона. В итоге, было принято решение вернуться к обсуждению вопроса через месяц.
Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев обвинил чиновников Сургута в безответственности. Во время правительственного часа при Думе Югры он раскритиковал их за системные ошибки при строительстве школ в городе.
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