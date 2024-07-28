Аналитики назвали самые дешевые осенние авианаправления из ХМАО

Самыми дешевыми авианаправлениями в сентябре из Сургута стали Омск, Новосибирск, и Красноярск. А среди заграничных направлений наиболее выгодными оказались Беларусь и Казахстан, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Путешествий».
«В сентябре из Сургута дешевле всего авиабилеты туда и обратно обойдутся в Омск — 9 500 рублей, Новосибирск — 10 300 рублей (с пересадкой), Красноярск — 10 500 рублей», — следует из исследования. Также в это время можно выгодно слетать в Москву (почти за 12 тысяч) и в Екатеринбург (почти за 13 тысяч). А перелет в Питер обойдется чуть более 15 тысяч.
Слетать за границу туда и обратно в сентябре дешевле всего можно в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Авиабилеты обойдутся в пределах 22-27 тысяч рублей. А среди стран дальнего зарубежья выгоднее всего лететь в Турцию. Билеты туда стоят около 33 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, куда дешевле всего могут слетать жители ХМАО в конце лета. По данным OneTwoTrip, самыми выгодными направлениями оказались Курган, Екатеринбург и Чебоксары.
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