28 июля 2024

Аналитики назвали самые дешевые осенние авианаправления из ХМАО

«Яндекс Путешествия»: дешевле всего осенью жители ХМАО смогут слетать в Омск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенью сургутяне смогут дешево слетать в Омск, Новосибирск и Красноярск
Осенью сургутяне смогут дешево слетать в Омск, Новосибирск и Красноярск Фото:

Самыми дешевыми авианаправлениями в сентябре из Сургута стали Омск, Новосибирск, и Красноярск. А среди заграничных направлений наиболее выгодными оказались Беларусь и Казахстан, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Путешествий».

«В сентябре из Сургута дешевле всего авиабилеты туда и обратно обойдутся в Омск — 9 500 рублей, Новосибирск — 10 300 рублей (с пересадкой), Красноярск — 10 500 рублей», — следует из исследования. Также в это время можно выгодно слетать в Москву (почти за 12 тысяч) и в Екатеринбург (почти за 13 тысяч). А перелет в Питер обойдется чуть более 15 тысяч.

Слетать за границу туда и обратно в сентябре дешевле всего можно в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Авиабилеты обойдутся в пределах 22-27 тысяч рублей. А среди стран дальнего зарубежья выгоднее всего лететь в Турцию. Билеты туда стоят около 33 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, куда дешевле всего могут слетать жители ХМАО в конце лета. По данным OneTwoTrip, самыми выгодными направлениями оказались Курган, Екатеринбург и Чебоксары.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самыми дешевыми авианаправлениями в сентябре из Сургута стали Омск, Новосибирск, и Красноярск. А среди заграничных направлений наиболее выгодными оказались Беларусь и Казахстан, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Путешествий». «В сентябре из Сургута дешевле всего авиабилеты туда и обратно обойдутся в Омск — 9 500 рублей, Новосибирск — 10 300 рублей (с пересадкой), Красноярск — 10 500 рублей», — следует из исследования. Также в это время можно выгодно слетать в Москву (почти за 12 тысяч) и в Екатеринбург (почти за 13 тысяч). А перелет в Питер обойдется чуть более 15 тысяч. Слетать за границу туда и обратно в сентябре дешевле всего можно в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Авиабилеты обойдутся в пределах 22-27 тысяч рублей. А среди стран дальнего зарубежья выгоднее всего лететь в Турцию. Билеты туда стоят около 33 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, куда дешевле всего могут слетать жители ХМАО в конце лета. По данным OneTwoTrip, самыми выгодными направлениями оказались Курган, Екатеринбург и Чебоксары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...