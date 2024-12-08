Челябинскую малоимущую заселили в конюшню, где упал потолок. Видео

09 декабря 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

В помещении рухнул потолок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Малоимущую с ребенком заселили в здание конюшни в деревне Фроловка Челябинской области, где их чуть не убил рухнувший потолок. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта. «Во Фроловке Челябинской области чиновники заселили малоимущую с ребенком в бывшую конюшню 30-х годов. На днях в здании, где раньше держали лошадей, рухнул потолок и едва не убил 72-летнюю жительницу», — сообщили в пресс-службе организации. В ОНФ уточнили, что семье повезло, они спали в соседней комнате. Пенсионерка ползвом вылезла из-под обломком и бросилась в соседнее жилье, куда заселили в 2020 году по договору соцнайма ее дочь с внуком. По данным ОНФ, это аварийное помещение бывших конюшен и гаражей, где никто не может жить. «Как сообщил нам глава Березовского сельского поселения Игнат Третьяков (а мы к нему заехали), в деревне маневренного фонда нет, и вариантов, соответственно, тоже. На вопрос, не боится ли он стать ответственным за гибель людей, глава заявил, что здание, возможно, развалили сами жители», — добавили в ОНФ. Народный фронт обратился к губернатору Челябинской области с просьбой разобраться в ситуации, а также в СК и прокуратуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Малоимущую с ребенком заселили в здание конюшни в деревне Фроловка Челябинской области, где их чуть не убил рухнувший потолок. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта. «Во Фроловке Челябинской области чиновники заселили малоимущую с ребенком в бывшую конюшню 30-х годов. На днях в здании, где раньше держали лошадей, рухнул потолок и едва не убил 72-летнюю жительницу», — сообщили в пресс-службе организации. В ОНФ уточнили, что семье повезло, они спали в соседней комнате. Пенсионерка ползвом вылезла из-под обломком и бросилась в соседнее жилье, куда заселили в 2020 году по договору соцнайма ее дочь с внуком. По данным ОНФ, это аварийное помещение бывших конюшен и гаражей, где никто не может жить. «Как сообщил нам глава Березовского сельского поселения Игнат Третьяков (а мы к нему заехали), в деревне маневренного фонда нет, и вариантов, соответственно, тоже. На вопрос, не боится ли он стать ответственным за гибель людей, глава заявил, что здание, возможно, развалили сами жители», — добавили в ОНФ. Народный фронт обратился к губернатору Челябинской области с просьбой разобраться в ситуации, а также в СК и прокуратуру.