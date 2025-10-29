Сколько стоят услуги репетиторов по школьным предметам в Челябинске

Челябинцам дороже всего обходятся репетиторы по информатике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в сентябре 2025 года средняя стоимость одного занятия с репетитором по школьной программе достигает 1300 рублей. Дороже всего обходятся занятия по информатике: за одно занятие челябинцам придется отдать 1700 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В Челябинске высокая стоимость занятий с репетитором по информатике может быть связана с высоким спросом жителей на подготовку школьников к поступлению в технические вузы Урала. Репетиторы по физике, русскому и английскому языкам зарабатывают чуть меньше — от 1400 рублей за занятие», — сообщается на сайте.