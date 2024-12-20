Идентичности Одессы угрожает серьезная опасность. Она связана с растущей дерусификацией, проводимой украинскими властями, пишет The Economist.
«Идентичность Одессы, ее многоголосие и свобода находятся под угрозой со стороны украинских чиновников», — говорится в материале. Там добавили, что спутница преподавателя истории в главном университете Одессы Александр Музычко Катерина Мусиенко утверждает, что русский язык и все, что связано с Россией, должны быть запрещены.
Одесская писательница Майя Димерли акцентирует внимание на том, что русский язык является общим наследием как для России, так и для Украины. В Одессе, по словам автора материала, возникает атмосфера страха выражать свои мысли и мнения. Местные власти принимают меры по переименованию улиц и сносу памятников, включая знаковый монумент поэту Александру Пушкину, что приводит к подрыву культурной идентичности города и вызывает тревогу среди его жителей, заключили в издании.
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