The Economist: Украина «отменяет» идентичность Одессы

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В Одессе ощущается страх открыто выражать свои мнения, пишет The Economist
В Одессе ощущается страх открыто выражать свои мнения, пишет The Economist Фото:

Идентичности Одессы угрожает серьезная опасность. Она связана с растущей дерусификацией, проводимой украинскими властями, пишет The Economist.

«Идентичность Одессы, ее многоголосие и свобода находятся под угрозой со стороны украинских чиновников», — говорится в материале. Там добавили, что спутница преподавателя истории в главном университете Одессы Александр Музычко Катерина Мусиенко утверждает, что русский язык и все, что связано с Россией, должны быть запрещены.

Одесская писательница Майя Димерли акцентирует внимание на том, что русский язык является общим наследием как для России, так и для Украины. В Одессе, по словам автора материала, возникает атмосфера страха выражать свои мысли и мнения. Местные власти принимают меры по переименованию улиц и сносу памятников, включая знаковый монумент поэту Александру Пушкину, что приводит к подрыву культурной идентичности города и вызывает тревогу среди его жителей, заключили в издании.

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Идентичности Одессы угрожает серьезная опасность. Она связана с растущей дерусификацией, проводимой украинскими властями, пишет The Economist. «Идентичность Одессы, ее многоголосие и свобода находятся под угрозой со стороны украинских чиновников», — говорится в материале. Там добавили, что спутница преподавателя истории в главном университете Одессы Александр Музычко Катерина Мусиенко утверждает, что русский язык и все, что связано с Россией, должны быть запрещены. Одесская писательница Майя Димерли акцентирует внимание на том, что русский язык является общим наследием как для России, так и для Украины. В Одессе, по словам автора материала, возникает атмосфера страха выражать свои мысли и мнения. Местные власти принимают меры по переименованию улиц и сносу памятников, включая знаковый монумент поэту Александру Пушкину, что приводит к подрыву культурной идентичности города и вызывает тревогу среди его жителей, заключили в издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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