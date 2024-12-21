Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности

После атаки БПЛА украинской армии больницы города Казани были переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.
«Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.
Утром 21 декабря Казань подверглась атаке БПЛА. В результате этого были повреждены высотные здания в двух жилых комплексах и четырехэтажный дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки. Более подробно о ситуации можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.
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