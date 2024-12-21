Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности

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Больницы в Казани готовы принимать раненных после обстрела ВСУ
Больницы в Казани готовы принимать раненных после обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

После атаки БПЛА украинской армии больницы города Казани были переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.

«Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. 

Утром 21 декабря Казань подверглась атаке БПЛА. В результате этого были повреждены высотные здания в двух жилых комплексах и четырехэтажный дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки. Более подробно о ситуации можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU. 

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После атаки БПЛА украинской армии больницы города Казани были переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил Минздрав Татарстана. «Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.  Утром 21 декабря Казань подверглась атаке БПЛА. В результате этого были повреждены высотные здания в двух жилых комплексах и четырехэтажный дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки. Более подробно о ситуации можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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