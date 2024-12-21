Восемь дронов ВСУ атаковали Казань. Повреждены четыре объекта: здания жилого комплекса «Лазурные небеса» и жилого комплекса «Манхэттен», четырехэтажка на улице Клары Цеткин, а также одно промышленное здание. О последствиях прилета новых украинских беспилотников «Лютый» по столице республики Татарстан — в материале URA.RU.
Рано утром 21 декабря Украиной на Казань была совершена атака с помощью БПЛА «Лютый», который может преодолевать расстояния до тысячи километров и переносить грузы до 75 килограмм. Один дрон был сбит силами ПВО, три — врезались в высотки ЖК, один разорвался над рекой, один прилетел по предприятию. Сообщений о погибших или пострадавших на данный момент нет.
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал людей не поддаваться панике. Организован оперштаб, места размещения и горячего питания. В школах по мере необходимости будет проведена эвакуация детей в подвалы. На местах ЧП действуют все необходимые силы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию инцидента.
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