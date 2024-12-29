В Биробиджане собака двое суток просидела на продуваемом балконе, где температура воздуха составляла -32 градуса. На вой и лай животного обратили внимание сотрудники МЧС, которые забрались на балкон по автолестнице и сняли его.
«Двое суток при -32 градусах — на столько оставил запертой на балконе собаку биробиджанец. Пёс выл на всю округу, замерзая на продуваемом балконе пятого этажа. Горе-хозяина дома не было. Спасатели по автолестнице спустили собаку вниз», — написано в telegram-канале ведомства.
Собака оказалась голубоглазой хаски. Несмотря на дрожь и обморожение, она пошла в руки спасателей. Сейчас животное находится у соседа, где дожидается хозяина.
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