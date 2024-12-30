В МИД осудили атаку ВСУ на больницу в Херсонской области

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Мария Захарова заявила, что удар по больнице в Херсонской области демонстрирует бесчеловечность Украины
Мария Захарова заявила, что удар по больнице в Херсонской области демонстрирует бесчеловечность Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В российском МИД осудили удар украинской армии по Центральной районной больницы в городе Алешки под Херсоном. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель дипведомства Мария Захарова. 

«Россия решительно осуждает очередное циничное преступление киевского режима, которое было совершено в ходе атаки беспилотника на здание районной больницы города Алешки в Херсонской области», — заявила Захарова. Ее слова приводит telegram-канал МИД РФ. 

Она отметила, что подобная атака еще раз продемонстрировала «бесчеловечную нацистскую сущность» Украины. Обстрелы населенных пунктов в РФ, убийства мирных граждан являются показателем агонии режима лидера Украины Владимира Зеленского, утопающего в терроризме и коррупции. По словам Марии Захаровой, все это совершается, чтобы угодить странам Запада. 

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что виновные в ударе по больнице и других преступлениях будут наказаны в соответствии с законом. Она призвала международное сообщество и правительства иностранных государств к решительному осуждению к отказу от поддержки Киева. 

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что дрон ВСУ при атаке на больницу был направлен прямо в кабинет главврача Владимира Харлана. Он получил осколочные ранения. Однако при этом погиб его заместитель по лечебной работе Василий Борисов, передает деловое издание «Взгляд». 

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В российском МИД осудили удар украинской армии по Центральной районной больницы в городе Алешки под Херсоном. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.  «Россия решительно осуждает очередное циничное преступление киевского режима, которое было совершено в ходе атаки беспилотника на здание районной больницы города Алешки в Херсонской области», — заявила Захарова. Ее слова приводит telegram-канал МИД РФ.  Она отметила, что подобная атака еще раз продемонстрировала «бесчеловечную нацистскую сущность» Украины. Обстрелы населенных пунктов в РФ, убийства мирных граждан являются показателем агонии режима лидера Украины Владимира Зеленского, утопающего в терроризме и коррупции. По словам Марии Захаровой, все это совершается, чтобы угодить странам Запада.  Официальный представитель МИД России подчеркнула, что виновные в ударе по больнице и других преступлениях будут наказаны в соответствии с законом. Она призвала международное сообщество и правительства иностранных государств к решительному осуждению к отказу от поддержки Киева.  Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что дрон ВСУ при атаке на больницу был направлен прямо в кабинет главврача Владимира Харлана. Он получил осколочные ранения. Однако при этом погиб его заместитель по лечебной работе Василий Борисов, передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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