Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание Центральной районной больницы в городе Алешки (Херсонская область). О происшествии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В канун праздника Нового года произошло очередное злодеяние, потрясшее всех, кто об этом узнал. Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской Центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача», — написал Сальдо в своем telegram-канале.
В результате атаки погиб заместитель главврача по лечебной работе. Сам главный врач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения.
Первое покушение на семью главного врача Алешкинской больницы Владимира Харлана ВСУ совершили в сентябре 2024 года. На автомобиль врача с дрона был сброшен боеприпас, начиненный поражающими элементами. Сам Харлан выжил, а его супруга погибла.
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