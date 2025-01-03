В Казахстане будут строить вторую АЭС

Казахстану необходима атомная станция. Существует вероятность того, что в стране будут построены вторая и третья АЭС. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС», — заявил Токаев в интервью газете «Ана тили». Он подчеркнул, что развитие ядерной отрасли окажет значительное влияние на ускорение экономического роста страны, сталкивающейся в настоящее время с нехваткой энергетики.
Также президент Казахстана сообщил, что вопрос строительства атомной электростанции обсуждался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время его посещения Астаны. По словам Токаева, разговор шел о потенциальной роли компании «Росатом». Переговоры также ведутся с китайскими партнерами. Кроме того, Токаев отметил интерес со стороны других иностранных корпораций, включая компании из западных стран.
Ранее стало известно, что в случае участия Российской Федерации в проекте по строительству атомной электростанции в Казахстане, все возможные политические риски будут рассматриваться по мере их появления. Первый вице-президент Казахстана Роман Скляр указал, что за процессом строительства будет следить специализированная проектная команда. По его словам, в случае возникновения таких рисков, уже предусмотрены соответствующие санкционные меры, передает MK.
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