09 января 2025

В зоне СВО погиб боец из Пермского края Александр Лысов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военнослужащим пройдет 11 января
Прощание с военнослужащим пройдет 11 января Фото:

В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Александр Лысов. Об этом сообщила администрация Александровского муниципального округа.

«В ходе проведения спецоперации 7 апреля 2024 года погиб Лысов Александр Анатольевич. Администрация выражает соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом состоится 11 января. Церемония прощания пройдет в ДК «Химик» с 11:00 до 13:00 по местному времени.

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В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Александр Лысов. Об этом сообщила администрация Александровского муниципального округа. «В ходе проведения спецоперации 7 апреля 2024 года погиб Лысов Александр Анатольевич. Администрация выражает соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится 11 января. Церемония прощания пройдет в ДК «Химик» с 11:00 до 13:00 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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