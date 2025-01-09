В зоне СВО погиб боец из Пермского края Александр Лысов

Прощание с военнослужащим пройдет 11 января
В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Александр Лысов. Об этом сообщила администрация Александровского муниципального округа.
«В ходе проведения спецоперации 7 апреля 2024 года погиб Лысов Александр Анатольевич. Администрация выражает соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом состоится 11 января. Церемония прощания пройдет в ДК «Химик» с 11:00 до 13:00 по местному времени.
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