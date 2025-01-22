Участники СВО могут попасть в Госдуму уже в 2026 году

«Единая Россия» включит участников СВО в избирательные списки на выборах в Госдуму 2026 году. В 2025 году и в 2026 году в Единый день голосования участники СВО также будут баллотироваться от партии, рассказал журналистам секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«Участники спецоперации будут включены в избирательные списки „Единой России“ на выборах в Госдуму в 2026 году. В Единый день голосования 2024 года выборы выиграли более 300 участников спецоперации», — сказал Якушев.
Он добавил, что проблема подготовки бойцов к государственному управлению не существует. На разных уровнях существуют специальные программы, которые позволяют участникам СВО получить управленческий опыт. Так, на федеральном уровне работает кадровая программа «Время героев», на региональном уровне открываются аналогичные проекты. В «Единой России» существует отдельный образовательный трек для участников СВО. Секретарь Генсовета рассказал, что внимательно относится к обучению участников СВО.
Ранее Якушев рассказал, что за 2024 год увеличено представительство ветеранов в органах власти и партии. Работа по формированию новой элиты страны продолжится в 2025 и 2026 годах.
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