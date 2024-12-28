Якушев рассказал о законах для защиты участников СВО

«Единая Россия» подготовила и приняла свыше 50 законов, касающихся семейной политики, а также более 130 законодательных актов, направленных на защиту прав участников СВО и их семей. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, подводя итоги 2024 года.
«Говоря об итогах работы „Единой России“, считаю, что мы справились достойно. С нашими поправками принят бюджет, обеспечивающий экономическое и социальное развитие страны. По инициативе представителей партии разработаны и приняты более 50 законов в сфере семейной политики. Более 130 законов — по защите прав участников СВО и их семей», — приводит слова Якушева пресс-служба «Единой России».
Он добавил, что 2024 год стал периодом испытаний для страны и партии. Однако РФ старалась уверенно смотреть в будущее, несмотря на продолжающееся давление извне. Президент РФ Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обозначили задачи на ближайшее будущее, связанные с поддержкой участников и ветеранов боевых действий. В народной программе партии появился новый раздел для этих целей.
Также увеличено представительство ветеранов в органах власти и партии. Работа по формированию новой элиты страны продолжится в 2025 и 2026 годах, подчеркнул Владимир Якушев. Он выделил важность роли «Единой России» в реализации проектов по строительству и ремонту школ, социальной газификации и другим значимым вопросам. Также Якушев подчеркнул, что укрепление партийной структуры повысит эффективность работы, а 2025 год будет объявлен Годом муниципального депутата, что улучшит взаимодействие с избирателями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.