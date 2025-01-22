За соблюдением прав инвалида из ЯНАО проследят из Москвы

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как устраняются нарушения прав инвалида-колясочника в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщает Информационный центр СК России.
«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду в Ноябрьске», — пишет источник в Telegram. О нарушении прав 86-летнего инвалида-колясочника сообщали социальные сети.
По данным источника, инвалид имеет статус «Дитя войны», проживает в многоквартирном доме на проспекте Мира. На первом этаже девять лет назад разместили учреждение. Оно ограничило доступ жильцов к лифту.
«Они вынуждены использовать запасной вход в здание, не оборудованный пандусом. В результате пожилой мужчина не имеет возможности покинуть жилье», – пишет источник.
Суд обязал городскую администрацию предоставить инвалиду жилье, соответствующее его потребностям. Но требование чиновники не исполнили. Сейчас за ситуацией следит центральный комитет.
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