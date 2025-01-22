22 января 2025

За соблюдением прав инвалида из ЯНАО проследят из Москвы

Бастрыкин потребовал доложить об инвалиде-колясочнике из Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер имеет статус «Дитя войны», проживает в многоквартирном доме на проспекте Мира (архивное фото)
Пенсионер имеет статус «Дитя войны», проживает в многоквартирном доме на проспекте Мира (архивное фото) Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как устраняются нарушения прав инвалида-колясочника в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщает Информационный центр СК России.

«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду в Ноябрьске», — пишет источник в Telegram. О нарушении прав 86-летнего инвалида-колясочника сообщали социальные сети.

По данным источника, инвалид имеет статус «Дитя войны», проживает в многоквартирном доме на проспекте Мира. На первом этаже девять лет назад разместили учреждение. Оно ограничило доступ жильцов к лифту. 

 «Они вынуждены использовать запасной вход в здание, не оборудованный пандусом. В результате пожилой мужчина не имеет возможности покинуть жилье», – пишет источник.

Суд обязал городскую администрацию предоставить инвалиду жилье, соответствующее его потребностям. Но требование чиновники не исполнили. Сейчас за ситуацией следит центральный комитет.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как устраняются нарушения прав инвалида-колясочника в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщает Информационный центр СК России. «Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду в Ноябрьске», — пишет источник в Telegram. О нарушении прав 86-летнего инвалида-колясочника сообщали социальные сети. По данным источника, инвалид имеет статус «Дитя войны», проживает в многоквартирном доме на проспекте Мира. На первом этаже девять лет назад разместили учреждение. Оно ограничило доступ жильцов к лифту. Суд обязал городскую администрацию предоставить инвалиду жилье, соответствующее его потребностям. Но требование чиновники не исполнили. Сейчас за ситуацией следит центральный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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