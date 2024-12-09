Роли и личная жизнь Юрия Борисова, получившего номинацию на престижную премию в США

Юрий Борисов — российский актер, который в последнее время привлекает внимание не только отечественной, но и международной аудитории. В 2024 году он получил номинацию на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». URA.RU рассказывает о пути актера к успеху, значимых ролях и аспектах его личной жизни.
Краткая биография Юрия Борисова
Юрий Борисов родился 8 декабря в подмосковном Реутове. В молодости он занимался бальными танцами, но вскоре его внимание полностью захватила театральная сцена. Хотя изначально он мечтал стать архитектором или журналистом, судьба привела его в Щепкинское училище, где он получил первое высшее образование. После успешного обучения молодой актер оказался в труппе знаменитого театра «Сатирикон», однако вскоре принял решение уйти.
Карьера в кино
После ухода из театра карьера Борисова начала стремительно развиваться. Он стал востребованным актером в кино, принимая участие в различных проектах, от масштабных блокбастеров до экспериментального кино. Одна из его самых известных ролей в фильме «Анора» — это образ полубандита с доброй душой, который сумел завоевать сердца зрителей и оставить незабываемый след в их памяти. Его работу отмечали как российские, так и зарубежные жюри, включая Каннский кинофестиваль, где он представлял свои работы в 2021 и 2024 годах.
Самые яркие проекты и роли
Его фильмография насчитывает более 70 проектов. Среди наиболее запоминающихся ролей можно выделить:
- Лев в сериале «Ольга». Борисов присоединился к третьему сезону «Ольги», сыграв романтичного Льва, ухаживающего за Аней.
- Серафим Ионов в фильме «Т-34». Военная драма рассказывает о курсанте Ивушкине, который сталкивается с врагом как на поле боя, так в концлагере. В условиях безысходности он планирует побег на советском танке вместе с другими заключенными, среди которых есть герой, сыгранный Борисовым. Актер стремился создать более глубокий и запоминающийся образ персонажа Серафима Ионова, добавив ему характерные черты, такие как гнусавость и атмосферу «не от мира сего».
- Михаил Калашников в фильме «Калашников». Борисов сыграл легендарного создателя автомата АК-47 Михаила Калашникова. Борисов хотел глубже раскрыть мечты и сомнения героя, однако остался недоволен итогом. Тем не менее его работа была оценена, и ему присудили «Золотого орла» за лучшую мужскую роль.
- Леха в «Купе номер 6». Драма о встрече студентки Лоры и шахтера Лехи в поезде. Их отношения начинаются с неприязни, но к финалу появляется искра. Фильм получил Гран-при в Каннах и номинации на приз Европейской киноакадемии, «Золотой глобус» и «Сезар».
- Игорь в «Аноре». Это драмеди о стриптизершe, которая выходит замуж за сына олигарха Ваню. Фильм стал триумфатором 77-го Каннского кинофестиваля и имеет шансы на «Оскар». Борисову досталась роль гопника, который едет в США разбираться с проблемами Вани, и, по мнению критиков, актер отлично справился со своей задачей. Артист получил награду «Лучший актер второго плана» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.
Награды и признание
В копилке Юрия Борисова — две номинации и одна победа на «Золотом орле», приз театральной премии «Золотой лист», а также победы на международных фестивалях. Особенно значимой стала недавняя номинация на «Золотой глобус».
Личная жизнь Юрия Борисова
С 2014 года Борисов состоит в браке с актрисой Анной Шевчук, с которой познакомился во времена студенчества. Сам актер говорит о своей супруге как о женщине, с которой он хочет провести всю жизнь. Пара воспитывает двоих дочерей: Марфу и Акулину.
Несмотря на публичность своей профессии, Юрий предпочитает скрытность и ведет спокойный образ жизни, избегая социальных сетей и излишнего внимания. Его увлечением стала йога, которой он занимается по утрам, чтобы поддерживать здоровье и физическую форму.
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