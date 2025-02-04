Общество ЖКХ и Городская среда В Екатеринбурге пустят под снос бомбоубежища ради строительства ЖК 04 февраля 2025 в 18:22 Размер текста - 17 + Площадь жилой застройки превышает 12 тысяч квадратных метров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге застроят жильем участок напротив Михайловского кладбища, где сейчас находятся дома 1950-х годов постройки и бомбоубежища. В ближайшее время территорию выставят на торги по программе комплексного развития территории. Постановление об этом утвердил мэр Алексей Орлов. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 12697 квадратных метров, расположенной в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера», — говорится в сообщении на сайте администрации. Проконтролирует исполнение поручения вице-мэр Рустам Галямов. Согласно документации, застройщику предстоит снести четыре старых дома и два бомбоубежища по улице Блюхера, 21 и на переулке Шадринский, 19. На их месте построят многоэтажные дома, детсад, спортзал и паркинг. Максимальный показатель плотности застройки на гектар составит не больше 57 тысяч «квадратов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге застроят жильем участок напротив Михайловского кладбища, где сейчас находятся дома 1950-х годов постройки и бомбоубежища. В ближайшее время территорию выставят на торги по программе комплексного развития территории. Постановление об этом утвердил мэр Алексей Орлов. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 12697 квадратных метров, расположенной в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера», — говорится в сообщении на сайте администрации. Проконтролирует исполнение поручения вице-мэр Рустам Галямов. Согласно документации, застройщику предстоит снести четыре старых дома и два бомбоубежища по улице Блюхера, 21 и на переулке Шадринский, 19. На их месте построят многоэтажные дома, детсад, спортзал и паркинг. Максимальный показатель плотности застройки на гектар составит не больше 57 тысяч «квадратов». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям