В Екатеринбурге пустят под снос бомбоубежища ради строительства ЖК

В Екатеринбурге застроят жильем участок напротив Михайловского кладбища, где сейчас находятся дома 1950-х годов постройки и бомбоубежища. В ближайшее время территорию выставят на торги по программе комплексного развития территории. Постановление об этом утвердил мэр Алексей Орлов.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 12697 квадратных метров, расположенной в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера», — говорится в сообщении на сайте администрации. Проконтролирует исполнение поручения вице-мэр Рустам Галямов.
Согласно документации, застройщику предстоит снести четыре старых дома и два бомбоубежища по улице Блюхера, 21 и на переулке Шадринский, 19. На их месте построят многоэтажные дома, детсад, спортзал и паркинг. Максимальный показатель плотности застройки на гектар составит не больше 57 тысяч «квадратов».
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